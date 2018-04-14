Estratégia de Lula e seus comparsas é confundir o povo

Ilustração da coluna de Gabriel Tebaldi Crédito: Amarildo

Num país onde “as palavras perderam o sentido”, criar ilusões e confundir o povo tornou-se a estratégia máxima de Lula e seus comparsas. Em nome da verdade, é hora de desfazer algumas das fábulas plantadas pela má-fé e resgatar os fatos:

1 – “A Lava Jato é partidária e anti-PT”. Mentira: até janeiro de 2018, 144 pessoas foram condenadas pela força-tarefa de 1ª instância e 28 partidos políticos são investigados. A corrupção é generalizada;

2 – “Por que Moro não investiga Aécio, Jucá e Temer?”. Malícia: trata-se do “foro privilegiado”, resquício imperial instituído em 1824 e que, hoje, blinda cerca de 55 mil indivíduos. Por gozarem desse foro, tais autoridades só podem ser investigadas pelo STF. Este, por sua vez, acumula 100 políticos denunciados na Lava Jato, e nenhuma condenação;

3 – “Não há provas contra Lula”. Má-fé: leiam as 238 páginas da sentença do juiz Sérgio Moro. Há mais de mil itens investigativos. Leiam também as 250 mil páginas do processo, revisado no TRF-4. A retórica lulista é sofista: sucumbe face os documentos;

4 – “O crime de Lula foi lutar pelo povo”. Burrice: não há, no Código Penal, nenhum artigo que criminalize essa preferência. Por outro lado, há sim a tipificação de ocultação de patrimônio, a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro, razões da condenação de Lula no caso do triplex (e ainda faltam outros seis processos);

5 – “Lula ganharia a eleição”. Ilusão: os três dias de “velório” no ABC fizeram o PT regredir à esquerda radical, excesso ideológico que estimula o conflito e se afasta da realidade. Lula não representa o povo, mas o restrito grupo que o idolatra “como uma ideia”;

6 – “Se Lula for preso o Brasil vai parar”. Ameaça: o país segue tranquilo. As ruas estão calmas, as pessoas trabalham e o povo cobra a punição dos corruptos. Apenas os pelego$ fazem barulho, acampados em frente à PF em Curitiba. Para o povo, Lula é página virada.

Pior que a ignorância é a ilusão do conhecimento, dizia Hawking. Diante da mentira repetida, a verdade se impõe com fatos. Não receemos abrir os olhos; não temamos ameaças; não tenhamos medo de desmascarar falsos profetas. O rei está nu. Atrás das grades.

*O autor é graduado em História e Filosofia e pós-graduado em Sociologia