Estado tem um assassinato a cada quatro dias na zona rural

Há o entendimento de que a vida no campo é bucólica e pacífica. No entanto, o primeiro mês do ano aponta para um cenário em que houve uma média de um assassinato
a cada quatro dias na zonas rural do ES. Foram oito crimes contra a vida ao longo dos 31 dias de janeiro.
As ocorrências foram registradas em Linhares (três), Baixo Guandu (dois), Jaguaré (um), Serra (um) e Vila Valério (um).
Doze pessoas com idades inferiores a 20 anos foram assassinadas no Estado. As cidades com mais casos foram Linhares, Vila Valério e Vila Velha - todas com dois crimes letais, cada. Até então (compreendendo o período de janeiro), a vítima mais jovem do Estado, um homem, tinha 14 anos e foi morto na Serra.
Já a vítima mais velha do Estado foi assassinada na Serra. Era do sexo masculino, estava com 73 anos e sua morte aconteceu no bairro Cidade Continental.