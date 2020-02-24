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  • Estado tem um assassinato a cada quatro dias na zona rural
Leonel Ximenes

Estado tem um assassinato a cada quatro dias na zona rural

Em janeiro, foram oito homicídios em regiões consideradas bucólicas e pacíficas no interior dos municípios

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 06:00

Públicado em 

24 fev 2020 às 06:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O bucolismo da vida no campo nem sempre é garantia de paz Crédito: Divulgação
Há o entendimento de que a vida no campo é bucólica e pacífica. No entanto, o primeiro mês do ano aponta para um cenário em que houve uma média de um assassinato a cada quatro dias na zonas rural do ES. Foram oito crimes contra a vida ao longo dos 31 dias de janeiro.
Estado tem um assassinato a cada quatro dias na zona rural
As ocorrências foram registradas em Linhares (três), Baixo Guandu (dois), Jaguaré (um), Serra (um) e Vila Valério (um).
Doze pessoas com idades inferiores a 20 anos foram assassinadas no Estado. As cidades com mais casos foram Linhares, Vila Valério e Vila Velha - todas com dois crimes letais, cada. Até então (compreendendo o período de janeiro), a vítima mais jovem do Estado, um homem, tinha 14 anos e foi morto na Serra.

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Já a vítima mais velha do Estado foi assassinada na Serra. Era do sexo masculino, estava com 73 anos e sua morte aconteceu no bairro Cidade Continental.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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