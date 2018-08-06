Estado tem suas próprias barreiras comerciais

Barreiras do crescimento Crédito: Amarildo

Está em curso um movimento de reação da indústria às perdas no comércio exterior, causadas pelo protecionismo global, que já afeta 14% das exportações brasileiras. E não foi Trump quem a criou - embora aposte no confronto. Desde 2012, segundo vários estudos, foram estabelecidas no mundo todo mais de 1,7 mil medidas que inibem importação de produtos.

A Confederação Nacional da Indústria está divulgando um documento que identifica 20 barreiras internacionais altamente nocivas ao Brasil. São subsídios e cotas tarifárias, além de dificuldades sanitárias e técnicas. No caso de tensão máxima na guerra tarifária entre EUA e China, com rebatimento em outras potências, as tarifas médias aplicadas às exportações brasileiras subiriam dos atuais 5% para 32%, enfraquecendo o PIB do país. O Espírito Santo seria fortemente afetado, pela sua dependência do exterior.

As exportações do Brasil ainda estão sujeitas a uma maratona de até 46 procedimentos, até 12 órgãos. Esse exagero elevou em 23% o custo dos embarques em 2017, de acordo com relatório do programa Brasil Eficiente, do governo federal

A CNI pede diálogo com países parceiros e empenho da Organização Mundial do Comércio visando a superar entraves. Por sua vez, a Câmara Americana de Comércio (Amcham) cobra do próximo presidente da República atos que simplifiquem operações internacionais. Com razão. As exportações do Brasil ainda estão sujeitas a uma maratona de até 46 procedimentos, até 12 órgãos. Esse exagero elevou em 23% o custo dos embarques em 2017, de acordo com relatório do programa Brasil Eficiente, do governo federal.

Já a Fiesp tem um estudo no qual enfatiza que o excesso de custo é mais prejudicial às exportações do que as proteções, tarifárias ou não. Ressalta que produzir no país é 30% mais caro do que em seus principais parceiros comerciais. Além disso, os EUA baixaram a carga tributária para as empresas, e parte da União Europeia está fazendo o mesmo. No Brasil ocorre o contrário.