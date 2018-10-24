Estado expulsa tenente-coronel e capitão da PM

Foresti foi candidato a deputado federal, mas não conseguiu se eleger. Crédito: Divulgação

O Conselho Estadual de Correição do Poder Executivo (Consecor) decidiu pela expulsão da Polícia Militar do tenente-coronel Foresti e do capitão Evandro Guimarães, que tiveram participação ativa na greve da corporação no ano passado. Foresti e Guimarães, que não têm mais como recorrer administrativamente, já haviam sido considerados culpados pelo Conselho de Justificação, maior instância disciplinar da PM.

No TJ

A decisão do colegiado, que é presidido pelo secretário estadual de Controle e Transparência e formado por vários órgãos, como a Sesp, será analisada pelo Tribunal de Justiça, que dará a palavra final sobre a punição aos dois militares.

O próximo

A coluna apurou que o próximo processo a ser analisado pelo Consecor é o do capitão da reserva Assumção, que acaba de ser eleito deputado estadual. Assumção também foi considerado culpado pelo Conselho de Justificação da PM.

O aquecimento

De 11 a 15 de fevereiro, uma semana antes do Carnaval de Vitória, serão realizados os ensaios técnicos das escolas de samba no Sambão do Povo. O presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira, garante que o ensaio em 2019 terá sonorização e iluminação completas.

A ordem dos ensaios

Segunda (11/2) – Império de Fátima, Andaraí e Imperatriz do Forte;

Terça 12 – Chegou o Que Faltava, Rosas de Ouro e Boa Vista;

Quarta 13 – Chega Mais, Tradição Serrana e Jucutuquara;

Quinta 14 – Barreiros, Pega no Samba e Novo Império;

Sexta 15 – São Torquato, Piedade e MUG.

Vidas secas

Por causa da falta d’água, algumas escolas da rede municipal de Vitória liberaram os alunos mais cedo ontem.

Alô! Tem gente aí?

O projeto de lei do prefeito Luciano Rezende que prevê a doação do prédio do Saldanha da Gama ao Sesc, para transformá-lo em Museu da Colonização do solo Espírito-Santense, está paradinho, quase dormindo, na Câmara de Vereadores de Vitória.

Veinho sem energia

Aposentado em Itaguaçu que mora sozinho está revoltado. Sua conta de energia, que era de R$ 69 em junho, passou para R$ 148 em outubro.

Guerra eleitoral

Sempre disseram que, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Em eleição presidencial, também.

Mui amigos

Cid Gomes, Mano Brown... Haddad tem cada aliado.

Ao pé do ouvido

Max Filho (PSDB) se reuniu ontem à tarde, a portas fechadas, com os 17 vereadores de Vila Velha. O prefeito tenta convencê-los a aprovar o empréstimo internacional de R$ 130 milhões à PMVV.

Desemprego em alta

Em reunião no Ministério Público de Conceição do Castelo, diante da promotora, de vereadores e líderes comunitários, o prefeito Christiano Spadetto prometeu renunciar em dezembro, caso a situação financeira do município não se equilibre:“Em 30 dezembro assino minha rescisão”.

Na rua

Ontem, no Centro de Vitória, partidários da chapa que apoia José Carlos Rizk promoveram uma passeata no caminho para o registro da chapa de oposição à direção da OAB-ES.

À flor da pele

Foi só a pesquisa do Ibope mostrar a redução de diferença de intenção de votos de Bolsonaro para Haddad (de 18% para 14%) para o mercado financeiro desabar.

Bandidos intrusos

Na Serra, assaltantes invadem quartos de motel para saquear os clientes; em Domingos Martins, bois e vacas rompem cerca e fogem de bandidos. Gente, no Espírito Santo a violência não poupa nem quem está quieto, né?

No ar

Quem diria... O Aeroporto de Vitória foi considerado o melhor do país no grupo dos que recebem até 5 milhões de passageiros por ano.

Na terra

Agora só falta a duplicação da 101 e da 262.

No sonho

E aqui, a Leitão da Silva, o Cais das Artes, o Contorno do Mestre Álvaro, o Terminal de Itaparica, o BRT, a entrada Sul de Vitória, o porto de águas profundas, a ferrovia ES-Rio...

Sem intermediários

Projeto do deputado Marcelo Santos (PDT) quer proibir a cobrança de produtos e serviços de terceiros através da fatura de energia elétrica.

Alô, PT!