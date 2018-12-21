Esquadra dos EUA quase ocupou Vitória em 64, revela documentário

O presidente Lyndon Johnson ofereceu apoio aos militares brasileiros durante o golpe de 64.Crédito: Divulgação
No documentário “Dossiê Jango”, exibido nesta semana no Canal Brasil, o ex-governador da Bahia Waldir Pires, então consultor-geral da República e uma das figuras mais fortes do governo João Goulart, revelou que no dia do golpe militar a esquadra americana já estava na linha do Equador com o objetivo de, além de apoiar o golpe de 1964, ocupar Vitória e possivelmente dividir o país.
Não, obrigado
À época, os militares brasileiros agradeceram o apoio dos EUA, mas rechaçaram a ocupação da capital capixaba.
50 anos
O presidente americano era Lyndon Jonhson, que falava com frequência com a embaixada americana sobre a crise e discutia como ajudar os militares golpistas. O documentário, em “comemoração” aos 50 anos do AI-5, mostra essas gravações.
Na era do zap
Os cartões impressos de Natal e Boas-Festas praticamente acabaram. Até os virtuais, que eram moda nos últimos anos, estão mais escassos.
Peso político
Especialista em Direito Eleitoral observa que o futuro governo tem interesse na ação impetrada pelo DEM no STF questionando as novas regras que definiram quem se beneficiou das sobras do coeficiente eleitoral
Peso político 2
Ele lembra que o DEM tem três ministros no governo Bolsonaro e que eles seriam beneficiados no preenchimento das 27 vagas de deputados federais que poderiam ser modificadas pelo Supremo.
A mudança no ES
Se as regras forem mudadas pelo STF, no Espírito Santo Helder Salomão (PT) perderia a vaga, que seria ocupada por Rodney Miranda (PRB).
Viva o livro!
O livro
Eu, do livro
Não me livro
E nem quero me livrar
Se do livro
Eu me livro,
Como livre
Vou ficar?
(Divulgado na internet)
Select?
Passageiro teve que encolher as pernas num carro do Uber Select porque o motorista, vejam só, colocou todo o seu material de boxe no chão do automóvel.
Sol artificial
A gente fica sabendo que agora existe o “personal bronze”.
A História ensina
À mulher de César não basta ser honesta; o filho dele também tem que parecer honesto.
Victory City
Nas redes sociais, o prefeito Luciano Rezende diz que “o Parque Moscoso é o nosso Central Park”. E a Iemanjá, seria a nossa Estátua da Liberdade?
Pintou limpeza
Vários mictórios públicos de São Paulo têm lencinhos higiênicos à disposição. Não seria o caso de o ES “importar” essa boa norma de higiene?
Fofo
O jurista João Baptista Herkenhoff, articulista de A GAZETA, se identifica em seus textos como “acima de todos os títulos, cachoeirense”.
Ladrões obsessivos
Duas agências do Sicoob-ES localizadas em distritos no interior foram alvos de bandidos, que detonaram bombas nos caixas eletrônicos. O que será que esses meliantes têm contra o cooperativismo financeiro?
Bipolar
Na região do Parque Moscoso, em Vitória, tem uma escadaria com dois nomes identificados em placas: Cleto Nunes e Carlos Messina.
Alô, nobre ministro Marco Aurélio Mello!
Tá sabendo que o sr. não vai ganhar presente de Papai Noel por mau comportamento?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.