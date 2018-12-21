Esquadra dos EUA quase ocupou Vitória em 64, revela documentário

O presidente Lyndon Johnson ofereceu apoio aos militares brasileiros durante o golpe de 64. Crédito: Divulgação

No documentário “Dossiê Jango”, exibido nesta semana no Canal Brasil, o ex-governador da Bahia Waldir Pires, então consultor-geral da República e uma das figuras mais fortes do governo João Goulart, revelou que no dia do golpe militar a esquadra americana já estava na linha do Equador com o objetivo de, além de apoiar o golpe de 1964, ocupar Vitória e possivelmente dividir o país.

Não, obrigado

À época, os militares brasileiros agradeceram o apoio dos EUA, mas rechaçaram a ocupação da capital capixaba.

50 anos

O presidente americano era Lyndon Jonhson, que falava com frequência com a embaixada americana sobre a crise e discutia como ajudar os militares golpistas. O documentário, em “comemoração” aos 50 anos do AI-5, mostra essas gravações.

Na era do zap

Os cartões impressos de Natal e Boas-Festas praticamente acabaram. Até os virtuais, que eram moda nos últimos anos, estão mais escassos.

Peso político

Especialista em Direito Eleitoral observa que o futuro governo tem interesse na ação impetrada pelo DEM no STF questionando as novas regras que definiram quem se beneficiou das sobras do coeficiente eleitoral

Peso político 2

Ele lembra que o DEM tem três ministros no governo Bolsonaro e que eles seriam beneficiados no preenchimento das 27 vagas de deputados federais que poderiam ser modificadas pelo Supremo.

A mudança no ES

Se as regras forem mudadas pelo STF, no Espírito Santo Helder Salomão (PT) perderia a vaga, que seria ocupada por Rodney Miranda (PRB).

Viva o livro!

O livro

Eu, do livro

Não me livro

E nem quero me livrar

Se do livro

Eu me livro,

Como livre

Vou ficar?

(Divulgado na internet)

Select?

Passageiro teve que encolher as pernas num carro do Uber Select porque o motorista, vejam só, colocou todo o seu material de boxe no chão do automóvel.

Sol artificial

A gente fica sabendo que agora existe o “personal bronze”.

A História ensina

À mulher de César não basta ser honesta; o filho dele também tem que parecer honesto.

Victory City

Nas redes sociais, o prefeito Luciano Rezende diz que “o Parque Moscoso é o nosso Central Park”. E a Iemanjá, seria a nossa Estátua da Liberdade?

Pintou limpeza

Vários mictórios públicos de São Paulo têm lencinhos higiênicos à disposição. Não seria o caso de o ES “importar” essa boa norma de higiene?

Fofo

O jurista João Baptista Herkenhoff, articulista de A GAZETA, se identifica em seus textos como “acima de todos os títulos, cachoeirense”.

Ladrões obsessivos

Duas agências do Sicoob-ES localizadas em distritos no interior foram alvos de bandidos, que detonaram bombas nos caixas eletrônicos. O que será que esses meliantes têm contra o cooperativismo financeiro?

Bipolar

Na região do Parque Moscoso, em Vitória, tem uma escadaria com dois nomes identificados em placas: Cleto Nunes e Carlos Messina.

Alô, nobre ministro Marco Aurélio Mello!