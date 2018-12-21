Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esquadra dos EUA quase ocupou Vitória em 64, revela documentário
Leonel Ximenes

Esquadra dos EUA quase ocupou Vitória em 64, revela documentário

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 18:26

Públicado em 

21 dez 2018 às 18:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O presidente Lyndon Johnson ofereceu apoio aos militares brasileiros durante o golpe de 64. Crédito: Divulgação
No documentário “Dossiê Jango”, exibido nesta semana no Canal Brasil, o ex-governador da Bahia Waldir Pires, então consultor-geral da República e uma das figuras mais fortes do governo João Goulart, revelou que no dia do golpe militar a esquadra americana já estava na linha do Equador com o objetivo de, além de apoiar o golpe de 1964, ocupar Vitória e possivelmente dividir o país.
Não, obrigado
À época, os militares brasileiros agradeceram o apoio dos EUA, mas rechaçaram a ocupação da capital capixaba.
50 anos
O presidente americano era Lyndon Jonhson, que falava com frequência com a embaixada americana sobre a crise e discutia como ajudar os militares golpistas. O documentário, em “comemoração” aos 50 anos do AI-5, mostra essas gravações.
Na era do zap
Os cartões impressos de Natal e Boas-Festas praticamente acabaram. Até os virtuais, que eram moda nos últimos anos, estão mais escassos.
Peso político
Especialista em Direito Eleitoral observa que o futuro governo tem interesse na ação impetrada pelo DEM no STF questionando as novas regras que definiram quem se beneficiou das sobras do coeficiente eleitoral
Peso político 2
Ele lembra que o DEM tem três ministros no governo Bolsonaro e que eles seriam beneficiados no preenchimento das 27 vagas de deputados federais que poderiam ser modificadas pelo Supremo.
A mudança no ES
Se as regras forem mudadas pelo STF, no Espírito Santo Helder Salomão (PT) perderia a vaga, que seria ocupada por Rodney Miranda (PRB).
Viva o livro!
O livro
 
Eu, do livro
Não me livro
E nem quero me livrar
Se do livro
Eu me livro,
Como livre
Vou ficar?
(Divulgado na internet)
Select?
Passageiro teve que encolher as pernas num carro do Uber Select porque o motorista, vejam só, colocou todo o seu material de boxe no chão do automóvel.
Sol artificial
A gente fica sabendo que agora existe o “personal bronze”.
A História ensina
À mulher de César não basta ser honesta; o filho dele também tem que parecer honesto.
Victory City
Nas redes sociais, o prefeito Luciano Rezende diz que “o Parque Moscoso é o nosso Central Park”. E a Iemanjá, seria a nossa Estátua da Liberdade?
Pintou limpeza
Vários mictórios públicos de São Paulo têm lencinhos higiênicos à disposição. Não seria o caso de o ES “importar” essa boa norma de higiene?
Fofo
O jurista João Baptista Herkenhoff, articulista de A GAZETA, se identifica em seus textos como “acima de todos os títulos, cachoeirense”.
Ladrões obsessivos
Duas agências do Sicoob-ES localizadas em distritos no interior foram alvos de bandidos, que detonaram bombas nos caixas eletrônicos. O que será que esses meliantes têm contra o cooperativismo financeiro?
Bipolar
Na região do Parque Moscoso, em Vitória, tem uma escadaria com dois nomes identificados em placas: Cleto Nunes e Carlos Messina.
Alô, nobre ministro Marco Aurélio Mello!
Tá sabendo que o sr. não vai ganhar presente de Papai Noel por mau comportamento?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

EUA Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O comentarista esportivo Caio Ribeiro participa do primeiro Encontro Mercado da Rede Gazeta de 2026
Caio Ribeiro, da TV Globo, desembarca em Vitória para encontro com mercado publicitário na Rede Gazeta
Imagem de destaque
Lavrador morre ao bater com moto em carro em Marilândia
Imagem de destaque
Frângula: para que serve, benefícios e como fazer o chá da planta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados