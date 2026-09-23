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Futebol de areia

Vitória FC abre avaliação para novas atletas do Beach Soccer Feminino

Avaliações acontecem na Praia de Camburi

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 13:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2026 às 13:29
Beach Soccer - Vitória-ES
Beach Soccer - Vitória-ES Divulgação

O Vitória Futebol Clube segue ampliando sua participação no cenário esportivo capixaba por meio do Projeto Alvianil – Beach Soccer Feminino, iniciativa voltada à promoção e ao desenvolvimento da modalidade entre mulheres. O projeto proporciona às participantes a oportunidade de vivenciar o futebol de areia de forma sistematizada, com atividades direcionadas ao desenvolvimento técnico, físico e esportivo.


Como parte desse trabalho, o clube está em busca de novas atletas para integrar sua equipe feminina de beach soccer. O Vitória realiza avaliações abertas para mulheres a partir dos 17 anos interessadas em fazer parte do projeto.


As avaliações acontecem às segundas, terças e quintas-feiras, às 18h, na Arena Vitória, localizada na Avenida Dante Michelini, 4464, em Jardim Camburi, Vitória.


Para participar, as interessadas devem comparecer ao local com roupa esportiva, toalha e garrafa de água. A iniciativa busca identificar novos talentos e oferecer às atletas a oportunidade de desenvolver suas habilidades dentro de uma estrutura voltada à prática da modalidade.


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