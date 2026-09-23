Vitória FC abre avaliação para novas atletas do Beach Soccer Feminino

O Vitória Futebol Clube segue ampliando sua participação no cenário esportivo capixaba por meio do Projeto Alvianil – Beach Soccer Feminino, iniciativa voltada à promoção e ao desenvolvimento da modalidade entre mulheres. O projeto proporciona às participantes a oportunidade de vivenciar o futebol de areia de forma sistematizada, com atividades direcionadas ao desenvolvimento técnico, físico e esportivo.





Como parte desse trabalho, o clube está em busca de novas atletas para integrar sua equipe feminina de beach soccer. O Vitória realiza avaliações abertas para mulheres a partir dos 17 anos interessadas em fazer parte do projeto.





As avaliações acontecem às segundas, terças e quintas-feiras, às 18h, na Arena Vitória, localizada na Avenida Dante Michelini, 4464, em Jardim Camburi, Vitória.





Para participar, as interessadas devem comparecer ao local com roupa esportiva, toalha e garrafa de água. A iniciativa busca identificar novos talentos e oferecer às atletas a oportunidade de desenvolver suas habilidades dentro de uma estrutura voltada à prática da modalidade.



