Vila Velha recebe campeonato nacional de Beach Tennis neste fim de semana

As areias da Praia da Costa devem ficar ainda mais agitadas durante este fim de semana, quando acontece a 1ª Etapa Nacional do Vila Velha Open de Beach Tennis. O esporte que tem conquistado o coração de muitos capixabas é atração da praia canela-verde durante o sábado (19) e domingo (20). O campeonato deve receber cerca de 300 atletas de todos os cantos do Brasil, com uma programação extensa em 20 quadras organizadas pela prefeitura do município.
Os jogos começaram às 8h deste sábado, e as disputadas ocorrerão até o fim da tarde de domingo. Haverá ainda banda de música à noite, quando os jogos são paralisados.
Os atletas que tiverem melhor pontuação devem passar de fase e ganhar pontos nos rankings nacional e estadual. Para os espectadores, foi montada uma arquibancada. A entrada é gratuita.
SERVIÇO
- Data: sábado (19) e domingo (20)
- Horários: A partir das 8h
- Participantes: Cerca de 300 atletas de todo o Brasil
- Local: Praia da Costa, Vila Velha
- Para acompanhar: Há arquibancada no local e a entrada é gratuita