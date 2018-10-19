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Rumores

Vice-presidente do Barcelona nega retorno de Neymar

Veículos da imprensa espanhola divulgaram um possível interesse do clube no brasileiro

Publicado em 

19 out 2018 às 12:09

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 12:09

Neymar estaria insatisfeito no Paris Saint-Germain Crédito: (Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP)
Os rumores de que o Barcelona via com bons olhos o retorno de Neymar foram negados, nesta sexta-feira, pelo vice-presidente do clube, Jordi Cardoner, em entrevista à radio "SER". O assunto veio à tona após veículos da imprensa local divulgarem que, além do clube da catalunha, o Real Madrid também teria interesse no brasileiro.
— No Barcelona, ninguém pensou na possibilidade de recuperar Neymar. Hoje, não se pode dar uma resposta a esse assunto porque ninguém sequer pensou a respeito — desconversou Cardoner.
Uma possivel volta de Neymar ao futebol espanhol foi o grande assunto da imprensa local durante a semana. Mas o cartola deu a entender que o clube ainda não se esqueceu da maneira como o brasileiro se transferiu para o Paris Saint-Germain, no ano passado.
— Foi ele quem decidiu ir embora. Uma coisa seria se nós não tivéssemos acreditado nele e, agora, quiséssemos recuperá-lo, mas não é o caso. De qualquer forma, se houvesse a possibilidade, nós teríamos que discutir em cojunto. Mas isso não aconteceu — disse Cardoner.

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