Vice-presidente do Barcelona nega retorno de Neymar

Neymar estaria insatisfeito no Paris Saint-Germain Crédito: (Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP)

Os rumores de que o Barcelona via com bons olhos o retorno de Neymar foram negados, nesta sexta-feira, pelo vice-presidente do clube, Jordi Cardoner, em entrevista à radio "SER". O assunto veio à tona após veículos da imprensa local divulgarem que, além do clube da catalunha, o Real Madrid também teria interesse no brasileiro.

— No Barcelona, ninguém pensou na possibilidade de recuperar Neymar. Hoje, não se pode dar uma resposta a esse assunto porque ninguém sequer pensou a respeito — desconversou Cardoner.

Uma possivel volta de Neymar ao futebol espanhol foi o grande assunto da imprensa local durante a semana. Mas o cartola deu a entender que o clube ainda não se esqueceu da maneira como o brasileiro se transferiu para o Paris Saint-Germain, no ano passado.