Velocidade excessiva foi causa principal do acidente de Tiger Woods

Tiger Woods sofreu grave acidente de carro nos EUA Crédito: Tiger Woods em torneio (Kevin C. Cox/ AFP

Velocidade excessiva foi a principal causa de um acidente de carro em fevereiro envolvendo o jogador de golfe Tiger Woods, informou o Departamento do Xerife de Los Angeles, nesta quarta-feira (7).

Ao passar por um trecho notoriamente perigoso da estrada na comunidade de Rolling Hills Estates, em Los Angeles, o carro de Woods atingiu velocidades de 135 a 140 quilômetros por hora quando o golfista perdeu o controle, disse o capitão James Powers, do Departamento do Xerife de Los Angeles, em entrevista coletiva.

O veículo estava a 120 quilômetros por hora quando bateu em uma árvore, disse.