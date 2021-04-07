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Ocorrência em fevereiro

Velocidade excessiva foi causa principal do acidente de Tiger Woods

Polícia diz que golfista perdeu direção do carro ao dirigir a 135 Km/h. A chamada "caixa preta" do carro mostrou que Woods nunca pisou no freio durante o incidente

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 17:17

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

07 abr 2021 às 17:17
Tiger Woods sofre grave acidente de carro nos EUA e é hospitalizado
Tiger Woods sofreu grave acidente de carro nos EUA Crédito: Tiger Woods em torneio (Kevin C. Cox/ AFP
Velocidade excessiva foi a principal causa de um acidente de carro em fevereiro envolvendo o jogador de golfe Tiger Woods, informou o Departamento do Xerife de Los Angeles, nesta quarta-feira (7).
Ao passar por um trecho notoriamente perigoso da estrada na comunidade de Rolling Hills Estates, em Los Angeles, o carro de Woods atingiu velocidades de 135 a 140 quilômetros por hora quando o golfista perdeu o controle, disse o capitão James Powers, do Departamento do Xerife de Los Angeles, em entrevista coletiva.
O veículo estava a 120 quilômetros por hora quando bateu em uma árvore, disse.
A chamada "caixa preta" do carro mostrou que Woods nunca pisou no freio durante o incidente, em vez disso, apertou o acelerador, indicando que ele pode ter confundido os pedais e pisado no acelerador em vez do freio ao tentar controlar o carro, disse James.

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