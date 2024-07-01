Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Vasco prepara anúncio de Philippe Coutinho, Souza e Alex Teixeira
Retorno próximo

Vasco prepara anúncio de Philippe Coutinho, Souza e Alex Teixeira

A tendência é que Coutinho assine um contrato de empréstimo de um ano, com o Cruzmaltino tendo a opção de compra
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jul 2024 às 13:59

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 13:59

O Vasco já prepara o anúncio do retorno dos crias Philippe Coutinho, Souza e Alex Teixeira para a janela de transferências que se abre no próximo dia 10.
Vasco e Coutinho mudam modelo de negócio, e meia fica livre para assinar contrato
Vasco e Coutinho mudam modelo de negócio, e meia fica livre para assinar contrato Crédito: Instagram
Souza e Alex Teixeira já chegaram a um acordo com o Cruzmaltino. O volante rescindiu seu contrato com o Basaksehir, da Turquia. Já o atacante estava livre desde sua saída do próprio Vasco, no fim da temporada de 2023.
Já com Philippe Coutinho o estágio é de acerto dos últimos detalhes burocrático. A tendência é a de que o meia assine um contrato de empréstimo de um ano, com o Vasco tendo a opção de compra.
Houve conversas também para uma rescisão de contrato com o Aston Villa, mas isso não deve acontecer. O jogador tem vínculo com o clube inglês até junho de 2026.
Coutinho, Souza e Alex Teixeira têm treinado juntos. Eles fazem trabalhos físicos em uma academia particular e também atividades no campo na região da Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste (RJ).
O UOL apurou que Coutinho já procurou escolas para o filho no Rio e fez obras em sua residência. Ele também conversou pessoalmente com o atacante Vegetti, que será seu vizinho.
Estamos falando de um jogador de muita qualidade, de muita trajetória e que pode nos ajudar muito. É da base do Vasco, é da casa, então estamos esperando muito a chegada dele. Tive uma oportunidade de falar com ele [Coutinho], está muito entusiasmado com isso e tem muita gana de nos ajudar. A gente espera por eleVegetti

Atacante colombiano já está acertado

O Vasco também já tem um acerto com o atacante colombiano Emerson Rodríguez, do Inter Miami (EUA). O jogador de 23 anos estava emprestado ao Millonarios, da Colômbia, e também deverá chegar ao Cruzmaltino por empréstimo com opção de compra mediante metas estabelecidas.
O Cruzmaltino agora foca na busca por zagueiros. A janela de transferências vai de 10 de julho a 2 de agosto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados