Vasco prepara anúncio de Philippe Coutinho, Souza e Alex Teixeira

O Vasco já prepara o anúncio do retorno dos crias Philippe Coutinho, Souza e Alex Teixeira para a janela de transferências que se abre no próximo dia 10.

Vasco e Coutinho mudam modelo de negócio, e meia fica livre para assinar contrato Crédito: Instagram

Souza e Alex Teixeira já chegaram a um acordo com o Cruzmaltino. O volante rescindiu seu contrato com o Basaksehir, da Turquia. Já o atacante estava livre desde sua saída do próprio Vasco, no fim da temporada de 2023.

Já com Philippe Coutinho o estágio é de acerto dos últimos detalhes burocrático. A tendência é a de que o meia assine um contrato de empréstimo de um ano, com o Vasco tendo a opção de compra.

Houve conversas também para uma rescisão de contrato com o Aston Villa, mas isso não deve acontecer. O jogador tem vínculo com o clube inglês até junho de 2026.

Coutinho, Souza e Alex Teixeira têm treinado juntos. Eles fazem trabalhos físicos em uma academia particular e também atividades no campo na região da Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste (RJ).

O UOL apurou que Coutinho já procurou escolas para o filho no Rio e fez obras em sua residência. Ele também conversou pessoalmente com o atacante Vegetti, que será seu vizinho.

Estamos falando de um jogador de muita qualidade, de muita trajetória e que pode nos ajudar muito. É da base do Vasco, é da casa, então estamos esperando muito a chegada dele. Tive uma oportunidade de falar com ele [Coutinho], está muito entusiasmado com isso e tem muita gana de nos ajudar. A gente espera por eleVegetti

Atacante colombiano já está acertado

O Vasco também já tem um acerto com o atacante colombiano Emerson Rodríguez, do Inter Miami (EUA). O jogador de 23 anos estava emprestado ao Millonarios, da Colômbia, e também deverá chegar ao Cruzmaltino por empréstimo com opção de compra mediante metas estabelecidas.