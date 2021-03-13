  Vasco empata com Nova Iguaçu e segue sem vitória no Carioca
Futebol

Vasco empata com Nova Iguaçu e segue sem vitória no Carioca

Jogo que marcou a estreia do técnico Marcelo Cabo terminou com um placar de 2 a 2, em São Januário (RJ)

Publicado em 13 de Março de 2021 às 20:55

Agência FolhaPress

Empate com o Nova Iguaçu deu primeiro ponto ao Vasco no Carioca Crédito: Rafael Ribeiro/ Vasco
Em jogo que marcou a estreia do técnico Marcelo Cabo, o Vasco empatou em 2 a 2 com o Nova Iguaçu neste sábado (13), com gols de Gabriel Pec (2), Ricardo Graça (contra) e Raphael Carioca, em São Januário (RJ). Com o resultado, o time segue sem vitória na Taça Guanabara. Anteriormente, o Cruzmaltino havia perdido para Portuguesa e Volta Redonda, quando atuou com a equipe Sub-20.
Agora, o Vasco volta seu foco para o jogo que tem encarado como prioridade: contra a Caldense, em Minas Gerais, em duelo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Por conta da alta premiação da competição, o jogo é visto como muito importante para o decorrer da temporada. O confronto é em partida única e os cariocas têm a vantagem do empate.
Pela Taça Guanabara, o próximo duelo é o clássico contra o Botafogo, no dia 20, onde o Cruzmaltino precisa vencer para continuar vivo com chances de classificação. Somente os quatro primeiros avançam para as semifinais.v

JOGO

Com o controle do jogo, embora não fosse tão efetivo, o Vasco abriu o placar após Gabriel Pec pegar uma sobra em jogada de Laranjeira e concluir com categoria para o fundo do gol.
Em uma jogada aparentemente inofensiva, o Nova Iguaçu chegou ao empate ao Yan receber uma bola na esquerda, cruzar e encontrar o zagueiro vascaíno Ricardo Graça, que na ânsia de cortar a bola de Raphael Carioca, colocou contra o próprio patrimônio.
Aos 15 minutos do segundo tempo, Talles Magno cruzou errado, a bola resvalou em MT e sobrou para Gabriel Pec, oportunista, fazer o segundo gol dele e colocar o Vasco novamente na frente no placar.
O Nova Iguaçu não se abateu com o gol sofrido e chegou ao empate aos 21 do segundo tempo, quando após um bate e rebate, Raphael Carioca pegou com muita categoria na bola, de fora da área, e colocou no ângulo, sem chances para o goleiro Lucão.

