Vasco cede empate ao Goiás no fim e continua na zona de degola

Time vascaíno chega a três jogos sem vitória e fica estacionado no 18° lugar com 31 pontos, atrás dos próprios goianos, que estão com 32
Agência Estado

Publicado em 29 de Outubro de 2023 às 19:16

O Vasco sentiu o gostinho da vitória neste domingo (29) ao abrir o placar com Vegetti, mas acabou cedendo o empate por 1 a 1 nos minutos finais do duelo, realizado no estádio da Serrinha, pela 30ª rodada do Brasileirão. O gol da equipe esmeraldina foi marcado por Matheus Babi.
Com o resultado, o Vasco chega a três jogos sem vitória e fica estacionado no 18º lugar, com 31 pontos, contra 32 do Goiás, que também terminará a rodada dentro da zona de rebaixamento.
Lance do jogo entre Vasco e Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio da Serrinha Crédito: Leandro Amorim/Vasco
Os times fizeram um primeiro tempo morno com poucas chances de gol. O técnico Ramón Díaz fez cinco mudanças em relação ao último compromisso do Vasco e sua equipe demorou a se encontrar dentro de campo. O Goiás tentou se aproveitar dessa questão, mas pouco produziu. Uma das melhores oportunidades foi em cobrança de falta de Hugo, defendida por Léo Jardim.
Já o Vasco teve a melhor chance aos 25 minutos, quando Lucas Piton foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Vegetti. Tadeu fez grande defesa. E foi só. O 0 a 0 na primeira etapa acabou traduzindo o que as duas equipes fizeram dentro das quatro linhas.
No segundo tempo, o Vasco foi para cima do Goiás e abriu o placar aos 13 minutos. Após cobrança de escanteio de Alex Teixeira, Maicon cabeceou e Vegetti completou para o fundo das redes.
Após o gol, o Vasco 'sentou' no resultado. O time cruzmaltino recuou e passou a gastar tempo. O Goiás, então, precisou arriscar e cresceu no duelo. Aos 36, Hugo cruzou, Matheus Babi cabeceou e Léo Jardim salvou. A bola ainda bateu na trave.
Parecia que o Vasco tinha o controle da partida, mas colocou tudo a perder aos 44, quando Vegetti recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Com um a mais, o Goiás foi para o ataque e empatou aos 46. Vinícius cruzou da esquerda e colocou a bola na cabeça de Matheus Babi, que testou firme para o gol.
O Goiás ainda ameaçou uma pressão no final, mas o Vasco conseguiu segurar o ataque esmeraldino e impediu um prejuízo ainda maior neste domingo (29).
Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Cuiabá na quinta-feira (2), às 17h, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). No mesmo dia, às 18h, o Goiás recebe o Red Bull Bragantino na Serrinha, em Goiânia (GO).

