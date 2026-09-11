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Futebol Americano

Tritões busca revanche contra Macaé Oilers e liderança da Regional Serramar

Equipe capixaba precisa vencer por dois pontos ou mais para assumir a liderança e garantir a vantagem

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2026 às 16:25
Tritões
Tritões Alef Jordan / FESFA

O Tritões entra em campo neste domingo (13), às 10h, diante do Macaé Oilers, em Rio das Ostras (RJ), em busca da liderança da Regional Serramar da Superliga D2 de Futebol Americano. Após perder por apenas um ponto no primeiro confronto, por 20 a 19, a equipe capixaba precisa vencer por dois pontos ou mais de diferença para terminar a primeira fase na liderança e conquistar o direito de disputar os confrontos eliminatórios em casa.


O primeiro duelo entre as equipes aconteceu no dia 1º de agosto, em Viana (ES), com triunfo do Macaé Oilers. Agora, atuando fora de casa, o Tritões busca reverter o resultado e assumir a liderança da regional.


A Regional Serramar é formada exclusivamente por Tritões e Macaé Oilers. Com as duas equipes já classificadas para os playoffs, o confronto deste domingo ganha caráter decisivo para a definição da liderança e, consequentemente, da vantagem de mando de campo na fase eliminatória, prevista para outubro.


Além da disputa pela liderança, o confronto representa mais um passo na caminhada do Tritões em busca do retorno à elite do futebol americano nacional. A equipe capixaba já conhece o caminho até o topo: em 2010, conquistou o título da principal competição nacional da modalidade.


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