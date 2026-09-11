Tritões busca revanche contra Macaé Oilers e liderança da Regional Serramar





O primeiro duelo entre as equipes aconteceu no dia 1º de agosto, em Viana (ES), com triunfo do Macaé Oilers. Agora, atuando fora de casa, o Tritões busca reverter o resultado e assumir a liderança da regional.





A Regional Serramar é formada exclusivamente por Tritões e Macaé Oilers. Com as duas equipes já classificadas para os playoffs, o confronto deste domingo ganha caráter decisivo para a definição da liderança e, consequentemente, da vantagem de mando de campo na fase eliminatória, prevista para outubro.