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Canoa Havaiana

Trip Canoa vence disputa VA’A Team Challenge, em Vitória

Competição reuniu equipes mistas na modalidade OC6 210

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2026 às 19:30
VA’A Team Challenge
VA’A Team Challenge Divulgação


O VA’A Team Challenge reuniu 25 equipes e 150 atletas em uma competição de canoa havaiana realizada na manhã deste sábado, na Curva da Jurema, em Vitória. O evento teve as equipes da Trip Canoa e do Vitória VA’A Clube no pódio das categorias A e B.


A equipe composta por Barbara Uneida, Mariana Barcellos, Matheus Loureiro, Rafael Moura e Sandra Schmidt, liderada pelo capitão Breno Barboza, saiu na frente da Categoria A e levou o grande título para o Clube Trip Canoa.


Já na Categoria B quem venceu foi a equipe formada por Álvaro de Vargas, Luiz Eduardo Neves, Manuela Leão, Rubens Rangel, Tereza Nascimento, e a capitã, Flávia Salim.


A disputa exigiu sincronia entre os remadores, especialmente na largada. Matheus Loureiro, integrante da equipe campeã da Categoria A, compartilhou a principal estratégia para garantir um desempenho vencedor: uma boa largada. 


“Em uma prova de curta distância, a largada é fundamental para conquistar espaço e ter um percurso mais livre. Conseguimos sair bem, assumir a liderança e manter uma evolução constante ao longo da disputa, aumentando o ritmo a cada quilômetro até confirmar a vitória”, afirmou.


O evento teve largada na Curva da Jurema e percurso que passou por pontos do litoral capixaba, incluindo a Ilha do Frade e a Ilha dos Cachorros. As equipes foram formadas por seis remadores, sendo três homens e três mulheres, na modalidade OC6 210+, em que a soma das idades dos participantes deve ser igual ou superior a 210 anos.


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Curva da Jurema
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