'Trabalhar e ser mãe não é fácil', diz Serena Williams às mulheres

Em sua conta no Instagram, Serena se disse "inspirada" Crédito: Reprodução Instagram

A tenista norte-americana Serena Williams fez um desabafo nesta sexta-feira (21) sobre conciliar a maternidade com a carreira profissional. Ela comentou que muitas vezes precisa jogar uma partida exausta e estressada pela rotina em casa.

Em seu Instagram, a estrela do tênis publicou uma foto em que aparece sem maquiagem e segurando sua filha, Alexis Olympia Ohanian Jr., de dois anos.

"Não sei quem tirou essa foto, mas trabalhar e ser mãe não é fácil. Muitas vezes estou exausta, estressada e depois vou jogar uma partida de tênis profissional. Nós continuamos", escreveu Serena, que é vencedora de 23 Grand Slams.