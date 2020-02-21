'Trabalhar e ser mãe não é fácil', diz Serena Williams às mulheres

A tenista norte-americana Serena Williams fez um desabafo nesta sexta-feira (21) sobre conciliar a maternidade com a carreira profissional. Ela comentou que muitas vezes precisa jogar uma partida exausta e estressada pela rotina em casa.
Em seu Instagram, a estrela do tênis publicou uma foto em que aparece sem maquiagem e segurando sua filha, Alexis Olympia Ohanian Jr., de dois anos.
"Não sei quem tirou essa foto, mas trabalhar e ser mãe não é fácil. Muitas vezes estou exausta, estressada e depois vou jogar uma partida de tênis profissional. Nós continuamos", escreveu Serena, que é vencedora de 23 Grand Slams.
"Estou tão orgulhosa e inspirada pelas mulheres que fazem isso todos os dias. Tenho orgulho de ser a mãe desse bebê", completou.