Torcida do City vaia hino da Premier League e protesta contra acusações de fraude

Protesto aconteceu neste domingo (12), nas arquibancadas do estádio Etihad Crédito: DIvulgação / MCFC

Apesar da vitória tranquila do Manchester City sobre o Aston Villa na tarde deste domingo (12), as arquibancadas do estádio Etihad foram tomadas por vaias e protestos ao longo da partida. O alvo, no entanto, não eram dirigentes, jogadores ou a comissão técnica do clube, mas sim a própria Premier League, organizadora do Campeonato Inglês.

A partida marcou o primeiro jogo do City após as mais de 100 acusações de fraudes financeiras feitas pela entidade. Revoltados com as suspeitas, os torcedores do time comandado por Pep Guardiola se muniram de faixas, bandeiras e gritos de torcida para protestar contra as denúncias.

A Premier League acusa o clube de Manchester de violar uma série de regras financeiras do campeonato entre 2009 e 2018, além de não colaborar com as investigações. Enquanto o hino da entidade, que costuma ser tocado antes do início das partidas do torneio, foi fortemente vaiado pela torcida presente, houve aqueles que foram mais criativos e adotaram o humor como forma de protesto.

Dois torcedores levaram uma bandeira com os dizeres "Investigue isso" cercados por uma ilustração de uma mão mostrando o dedo do meio. Uma enorme faixa podia ser vista nas tribunas contendo a frase "Pannick on the streets of London", ou "Pânico nas ruas de Londres" em português.

O trocadilho faz referência ao nome de David Pannick, advogado contratado pelo City para lidar com as acusações de fraude financeira da Uefa, e agora o responsável por cuidar do caso da Premier League. A frase é também uma citação direta de um trecho da música "Panic", da banda inglesa The Smiths.