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Futebol

Seleção feminina fecha série de amistosos tentando manter domínio sobre rival

Após uma tranquila vitória por 3 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre, no último sábado (10), a seleção brasileira feminina voltará a enfrentar a Argentina nesta noite

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 15:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2026 às 15:07
Seleção Feminina do Brasil venceu por 3 a 1 a Argentina
Seleção Feminina do Brasil venceu por 3 a 1 a Argentina Luciana Vermell / CBF

A seleção brasileira feminina voltará a enfrentar a Argentina, na noite de terça-feira (13). Após uma tranquila vitória por 3 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre, no último sábado (10), a equipe verde-amarela duelará com a rival na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife.


O confronto é historicamente desequilibrado. A formação alviceleste é considerada rival muito mais pelos embates masculinos e pelas disputas em outros esportes do que propriamente pelo jogos femininos de futebol. Foram 22 encontros, com 19 vitórias do Brasil, um empate e duas derrotas, com 76 gols a favor e 15 contra.


O mais recente triunfo teve até gol de bicicleta, anotado por Geyse. Luany e Angelina também colocaram bolas na rede, em uma jornada que teve más notícias médicas. A lateral Bruninha teve uma grave lesão no joelho direito, com rompimento do ligamento cruzado anterior. A meio-campista Angelina teve uma fratura nasal e também foi cortada.


Artur Elias lamentou bastante os infortúnios, mas precisará dar sequência a seu trabalho sem elas. O técnico tem como grande objetivo do momento conduzir a preparação da seleção para a Copa do Mundo do próximo ano, a ser realizada no Brasil. No jogo de sábado, suspenso, ele não pôde ficar no banco de reservas.


"Nossa ideia de jogar nos estádios de Copa é ter essa conexão com a torcida brasileira", disse o auxiliar técnico Rodrigo Iglesias, após o triunfo no Beira-Rio, um dos oito palcos do Mundial de 2027. A Arena Pernambuco também está na lista. "Queremos que a torcida se identifique. Fica como um primeiro passo para a Copa."


BRASIL X ARGENTINA

Terça-feira (13), às 20h30, em São Lourenço da Mata

Onde assistir: SporTV e ge TV

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