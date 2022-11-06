Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fadinha

Rayssa Leal conquista Liga Mundial de Skate Street

A skatista maranhense causou apreensão no público ao interromper uma volta depois de sentir uma pontada de dor no tórax, mas seguiu na prova e, na última chance, acertou a manobra que lhe garantiu a vitória
Agência FolhaPress

06 nov 2022 às 14:25

Publicado em 06 de Novembro de 2022 às 14:25

Skate
Rayssa Leal  Crédito: Caio Marcello/iShoot/Folhapress
Rayssa Leal, 14 anos, venceu de virada a final da Liga Mundial de Skate Street neste domingo (6) no Rio de Janeiro.
A skatista maranhense causou apreensão no público ao interromper uma volta depois de sentir uma pontada de dor no tórax, mas seguiu na prova e, na última chance, acertou a manobra que lhe garantiu a vitória.
Muito emocionada e chorando depois da prova, Rayssa disse que havia sonhado várias vezes com o título.
"A gente veio treinando muito para isso, eu até comentei que eu já tinha sonhado três vezes com esse título. Até que, enfim, ele saiu, e eu estou muito feliz por ganhar o Mundial em casa. Todo o mundo aqui me ajudou muito. Não tenho palavras para descrever a minha felicidade agora", afirmou a skatista.
Sobre a dor que ela sentiu durante a exibição, a campeã comentou que "do nada teve uma dor muito forte, mas papai do céu me curou e a gente conseguiu levar esse caneco para casa."
A mãe de Rayssa, Lílian, também ficou bastante emocionada com o feito da filha e disse que ela era muito "merecedora".
Funa Nakayama e Momiji Nishiya completaram o pódio. Pamela Rosa alcançou a quinta colocação, e Gabi Mazetto ficou em sétimo.
A final masculina acontece nesta tarde, Felipe Gustavo vai representar o Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados