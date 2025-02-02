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Confrontos

Quatro torcedores permanecem internados após briga no Recife

Imagens da briga generalizada se espalharam pelas redes sociais e chocaram pela violência

Publicado em 02 de Fevereiro de 2025 às 16:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2025 às 16:10
Quatro pessoas seguem internadas em decorrência da briga ocorrida no sábado (1º) entre torcedores de Santa Cruz e Sport pelas ruas do Recife, horas antes de partida das equipes pelo Campeonato Pernambucano.
O Hospital da Restauração recebeu 12 torcedores feridos, dos quais 4 permanecem internados neste domingo (2), com quadro de saúde estável.
Um deles é João Victor Soares, membro de uma organizada do Sport. Viviane Eugênica, mãe do torcedor, publicou nas redes sociais que ele está internado na UTI da unidade e apresentou melhoras.
Imagens da briga generalizada se espalharam pelas redes sociais e chocaram pela violência.
Torcidas organizadas do Sport e do Santa Cruz protagonizaram violentos confrontos nas ruas do Recife, no sábado (1º)
Torcidas organizadas do Sport e do Santa Cruz protagonizaram violentos confrontos nas ruas do Recife, no sábado (1º) Crédito: Reprodução redes sociais
Em um dos vídeos compartilhados, um homem é espancado por um grupo de homens, alguns deles com camisas do Santa Cruz. Ele é, então, arrastado por uma rua e tem suas roupas arrancadas, em meio a agressões com socos, chutes e pauladas.
Despida, a vítima sofre violência sexual por diversos homens que usam objetos similares a barras de ferro, enquanto ainda é agredida na cabeça. O caso esteve como um dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), determinou que os próximos cinco jogos das duas equipes sejam realizados sem a presença de torcedores.
"O que vimos nas ruas do Recife hoje é inaceitável, intolerável. Pessoas que se dizem torcedores praticaram verdadeiros atos criminosos, violência, agressões. Sentimento de terrorismo na nossa cidade", disse a governadora em vídeo publicado em suas redes sociais.
A determinação exige também o cadastro biométrico de torcedores para acesso ao estádio e relatórios com plano de segurança para o retorno das torcidas dos dois times ao estádio.
"O Ministério reforça a necessidade de investigação rigorosa e a responsabilização de todos os envolvidos. Também defendemos ações coordenadas entre autoridades públicas, clubes, federações e torcedores para prevenir episódios de violência", disse o Ministério do Esporte em nota.
O Sport lamentou a violência dos torcedores, mas também se disse contra a proibição de presença nas arquibancadas.
"A medida tomada penaliza apenas os verdadeiros torcedores, enquanto os responsáveis pelos atos criminosos seguem impunes, além de prejudicar uma cadeia do futebol, onde tantas famílias dependem da realização dos jogos para ter sua renda familiar, crescendo ainda mais a vulnerabilidade social", disse o clube.
O Sport afirmou ainda que "tomará todas as medidas cabíveis para garantir seus direitos, inclusive recorrendo ao Poder Judiciário."
O Santa Cruz se colocou "à disposição das autoridades e demais clubes para encontrar soluções e banir de vez à violência do futebol em Pernambuco."

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