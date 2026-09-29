Projeto Viva Esporte leva esporte gratuito a sete cidades capixabas

O esporte é capaz de transformar vidas muito além das quadras e pistas. Ele contribui para o desenvolvimento físico, fortalece a saúde mental, estimula a convivência, ensina valores como respeito e disciplina e cria oportunidades para que crianças e adolescentes descubram novos talentos e ampliem seus horizontes. É com esse propósito que o Projeto Viva Esporte percorre sete municípios do Espírito Santo oferecendo gratuitamente atividades esportivas para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. O projeto com como objetivo democratizar o acesso ao esporte e incentivar a prática de atividades físicas como ferramenta de inclusão social, educação e qualidade de vida.
Entre outubro e dezembro, o projeto passará por Fundão, Serra, João Neiva, Baixo Guandu, Vitória, Vila Velha e Cariacica, levando uma estrutura preparada para que os participantes experimentem modalidades que conquistam cada vez mais espaço no cenário esportivo nacional e internacional. Mais do que aprender novos movimentos, o objetivo é proporcionar experiências capazes de despertar o interesse pela prática esportiva e mostrar que o esporte pode ser um caminho para o desenvolvimento pessoal e social.
O contato com diferentes modalidades amplia as possibilidades de escolha das crianças e adolescentes, estimula a confiança, favorece a socialização e contribui para hábitos mais saudáveis desde cedo. O esporte também ensina a lidar com desafios, trabalhar em equipe e respeitar diferenças, habilidades que acompanham os jovens por toda a vida
Paulo Duarte Coordenador de Produto na Norte Marketing Esportivo
Durante o Viva Esporte, os participantes poderão conhecer cinco modalidades esportivas, sempre acompanhados por profissionais capacitados e em um ambiente seguro. O Basquete 3x3, modalidade olímpica desde Tóquio 2020, apresenta uma versão dinâmica e rápida do basquete tradicional, incentivando estratégia, agilidade e trabalho em equipe. Na Ginástica Artística, crianças e adolescentes terão contato com movimentos que desenvolvem equilíbrio, coordenação motora, força, flexibilidade e concentração. Já a Escalada proporciona desafios que estimulam raciocínio, controle emocional, superação e confiança, sempre com equipamentos adequados e acompanhamento especializado.
O skate, uma das modalidades que mais cresce entre os jovens brasileiros, estimula equilíbrio, coordenação motora, criatividade e persistência, além de aproximar os participantes da cultura urbana. Completando a programação, o futmesa reúne técnica, concentração e diversão em uma modalidade que combina fundamentos do futebol com a habilidade dos jogos de mesa, proporcionando uma experiência diferente e acessível para todas as idades.
Além dos benefícios para a saúde física, a prática esportiva contribui para reduzir o sedentarismo, melhorar a autoestima, fortalecer vínculos sociais e desenvolver competências emocionais importantes para o dia a dia. Ao oferecer atividades gratuitas e acessíveis, o Projeto Viva Esporte amplia o acesso ao esporte para crianças e adolescentes, criando oportunidades para que experimentem modalidades que muitas vezes não fazem parte da rotina das comunidades onde vivem.