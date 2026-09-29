Projeto Viva Esporte leva esporte gratuito a sete cidades capixabas

O esporte é capaz de transformar vidas muito além das quadras e pistas. Ele contribui para o desenvolvimento físico, fortalece a saúde mental, estimula a convivência, ensina valores como respeito e disciplina e cria oportunidades para que crianças e adolescentes descubram novos talentos e ampliem seus horizontes. É com esse propósito que o Projeto Viva Esporte percorre sete municípios do Espírito Santo oferecendo gratuitamente atividades esportivas para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. O projeto com como objetivo democratizar o acesso ao esporte e incentivar a prática de atividades físicas como ferramenta de inclusão social, educação e qualidade de vida.





Entre outubro e dezembro, o projeto passará por Fundão, Serra, João Neiva, Baixo Guandu, Vitória, Vila Velha e Cariacica, levando uma estrutura preparada para que os participantes experimentem modalidades que conquistam cada vez mais espaço no cenário esportivo nacional e internacional. Mais do que aprender novos movimentos, o objetivo é proporcionar experiências capazes de despertar o interesse pela prática esportiva e mostrar que o esporte pode ser um caminho para o desenvolvimento pessoal e social.