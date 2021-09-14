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Estado de saúde

Pelé apresenta boa condição física e deixa UTI, diz boletim

De acordo com o comunicado, o ex-jogador recebeu alta da UTI e vai seguir em recuperação em um quarto da instituição

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 16:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 set 2021 às 16:58
O rei Pelé
O rei Pelé Crédito: Reprodução Instagram @Pele
O hospital Albert Einstein divulgou nesta terça-feira (14) novo boletim sobre o estado de saúde de Pelé, 80. De acordo com o comunicado, o ex-jogador recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e vai seguir em recuperação em um quarto da instituição.
"O paciente Edson Arantes do Nascimento apresenta boa condição clínica, e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Permanecerá, a partir de agora, em recuperação no quarto", informa o boletim.
Na segunda (13), Kely Nascimento, filha do Rei do Futebol, postou foto durante uma vídeo-chamada com o pai e escreveu que o quadro dele havia melhorado.
"Ele está recuperando bem da cirurgia. Está sem dor, de bom humor. Está meio irritado que só pode comer gelatina mas vai superar! E pronto para sair da UTI e logo logo ir para casa", postou Kely no Instagram.
A filha do ex-jogador também agradeceu o apoio que a família tem recebido. "Ele [Pelé] é forte e teimoso, e com a ajuda de toda a equipe incrível do Einstein, mais todo o amor e a energia e luz que todo mundo está enviando, ele sairá dessa!"
Pelé passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon. Inicialmente, ele havia dado entrada no Albert Einstein para realizar seus exames de rotina, que deveriam ter sido feitos no ano passado, mas foram adiados por conta da pandemia da Covid-19.
O ex-jogador, que fará 81 anos no próximo mês, ainda tem sequelas de três cirurgias realizadas nos últimos anos, uma para colocação de prótese no quadril e outras duas para corrigi-la. Também tem problemas no joelho direito. Esses contratempos têm dificultado a sua locomoção.

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