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Garoto propaganda

Patrocinadora cancela campanha com Neymar após acusação de estupro

"Nós tomamos a decisão de parar aquelas ativações que incluem o embaixador da marca até que o assunto seja resolvido" diz o texto da empresa

Publicado em 06 de Junho de 2019 às 14:38

Publicado em 

06 jun 2019 às 14:38
Neymar Júnior Crédito: Reprodução/Instagram
A Mastercard cancelou uma campanha publicitária que faria com o atacante Neymar durante a disputa da Copa América. A empresa realizaria uma série de ações em que o jogador seria o garoto-propaganda, mas decidiu suspender o projeto depois de nos últimos dias o camisa 10 da seleção brasileira ter sido alvo de acusações de estupro e agressão.
Em contato com a reportagem do Estado, a empresa confirmou o cancelamento da campanha. "Nós temos uma série de ativações de marketing planejadas para o decorrer do campeonato que são focadas em promover o uso do pagamento por aproximação. Nós tomamos a decisão de parar aquelas ativações que incluem o embaixador da marca até que o assunto seja resolvido", diz o texto.
Uma imagem de Neymar em campanha pela Mastercard consta inclusive no guia oficial de imprensa produzido para a Copa América e distribuído para os jornalistas credenciados para a cobertura do torneio. Logo no começo do material, o jogador posa para uma foto vestido com uma camisa da marca. No material há ainda tanto o escudo da CBF como a logomarca oficial da competição.
Antes da decisão da Mastercard, outras patrocinadoras do jogador haviam manifestado preocupação com as denúncias sobre agressão e estupro realizadas contra o atacante. A Nike se disse "profundamente" preocupada com o caso e disse que seguia de perto a situação. A Red Bull também havia se manifestado sobre o caso. "É de responsabilidade das autoridades públicas determinar os fatos reais por trás desta séria alegação", disse nota da empresa.
O jogador foi cortado da seleção brasileira na madrugada desta quinta-feira depois de sofrer lesão no tornozelo direito durante o amistoso com o Catar, em Brasília. Na sexta-feira, Neymar deve prestar depoimento no Rio para esclarecer o possível crime virtual cometido por divulgar fotos com nudez da modelo Nájila Trindade, mulher que o acusa de estupro e agressão.
Por sua vez, Nájila deve prestar depoimento em São Paulo na tarde desta quinta-feira. Após faltar em outras ocasiões que estavam agendadas, ela tem horário marcado para comparecer à 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro, para esclarecer as denúncias relatadas em boletim de ocorrência de que teria sofrido agressão e estupro em Paris no último mês.
A modelo trocou duas vezes de advogado no decorrer do processo. Após procurar inicialmente José Edgard Bueno, com quem se desentendeu, ela recorreu a Yasmin Pastore Abdalla, que a acompanhou durante o registro do boletim de ocorrência. No entanto, a partir desta quarta-feira Nájila passou a ser representada por Danilo Garcia Andrade.

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