Palmeiras aproveita vacilo do Flamengo e cola na liderança do Brasileiro

O Campeonato Brasileiro tem novamente Flamengo e Palmeiras separados por apenas um ponto na briga pela liderança. O time alviverde conseguiu reduzir a diferença para a equipe carioca com uma vitória sobre o Bahia, por 1 a 0, momentos após o rival carioca ceder um empate para o Santos (2 a 2) após abrir dois de vantagem no marcador.

Agora, a formação da Gávea soma 61 pontos, enquanto o elenco alviverde acumla 60. Antes desta rodada, distância entre eles era de três pontos.

Em casa, o time de Abel Ferreira contou novamente com a estrela de Flaco López para construir a vitória. O atacante argentino abriu o placar no Allianz Parque aos seis minutos. Após escanteio cobrado por Andreas Pereira, Alexander Barboza desviou a bola para o meio da área, e o argentino apareceu para fazer de cabeça o único gol da partida.

O Bahia até tentou equilibrar o jogo na etapa inicial tendo, inclusive com mais posse de bola (39% x 61%), mas era o Palmeiras que levava mais perigo. Foram oito finalizações no alvo da equipe mandante contra nenhuma dos visitantes.

Depois do intervalo, o Palmeiras manteve o controle da partida, seguiu pressionando e quase ampliou com Sosa, que acertou a bola na trave. Apesar de não conseguir balançar a rede, também viu sua meta passar em branco e segurou a vitória até o fim.

Na sequência da competição, o Palmeiras terá no domingo (11) o clássico com o Corinthians, às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque. No mesmo horário, no Maracanã, o Flamengo encara o Fluminense.

Depois dos clássicos, as duas equipes farão uma pausa na disputa pelo título nacional e vão voltar suas atenções para a Libertadores. Na quarta-feira (14), o time alviverde visita o Fluminense no confronto de ida pela semifinal. No dia seguinte, o Flamengo encara o Estudiantes, em Buenos Aires.

Para a sequência da temporada, o time alviverde terá o desfalque do lateral-esquerdo Jefté, que testou positivo para uma substância diurética proibida e está suspenso provisioriamente.

O exame de controle de dopagem foi realizado em agosto, em um período sem partidas. A furosemida, substância encontrada no corpo do jogador, é um tipo de diurético, que pode ser utilizado como um agente mascarante de demais substâncias não autorizadas.

Jefté nega que tenha utilizado qualquer tipo de substância com o objetivo de obter vantagens indevidas. "Quero deixar claro que jamais utilizei qualquer substância proibida com a intenção de obter vantagem competitiva. Nunca trapaceei e sempre conduzi minha carreira com respeito ao esporte, às regras e aos meus adversários", afirmou o atleta em nota.

De acordo com o clube, o uso do diurético se deu de maneira "involuntária e inadvertida", em situação desconhecida pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.

"Diante da possibilidade conferida pelas normas aplicáveis e visando esclarecer o fato imputado, o jogador anuiu com a sua suspensão provisória e ficará afastado voluntariamente de suas atividades enquanto não houver a análise definitiva do caso pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem", informou o time alviverde.