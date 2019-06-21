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Cortado da Copa América

Neymar visita concentração da seleção brasileira em São Paulo

"Pô, se precisar de mais um aí, (tornozelo) está ótimo", sorri o camisa 10, que teve sua vaga no grupo ocupada por Willian

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 18:10

Publicado em 

21 jun 2019 às 18:10
Cortado da Copa América, Neymar visita concentração da seleção brasileira em São Paulo Crédito: CESAR SALES/Agência Estado
Neymar reviu seus companheiros da seleção brasileira na manhã desta sexta-feira (21), em São Paulo. Cortado da equipe nacional que disputa a Copa América por uma lesão no tornozelo direito, ele esteve no hotel onde os jogadores estão hospedados antes da partida contra o Peru, marcada para sábado (22), às 16 horas, no estádio de Itaquera.
Imagens do encontro mostram o atacante descontraído, recebendo cumprimentos carinhosos. Em um dos diálogos, o volante Fernandinho lhe pergunta se o tornozelo está bem após a pancada sofrida no último dia 5. "Pô, se precisar de mais um aí, (tornozelo) está ótimo", sorri o camisa 10, que teve sua vaga no grupo ocupada por Willian.
Entre os momentos divulgados pela CBF, há abraços fortes no técnico Tite e no amigo Daniel Alves. Antes mesmo do corte, o treinador havia tirado, por motivos disciplinares, a faixa de capitão de Neymar e a entregado ao lateral direito, parceiro dele no Paris Saint-Germain.
O camisa 10 começou a preparação para a Copa América com os colegas, no fim do mês passado, em um momento no qual a braçadeira era o principal assunto. Isso logo foi esquecido diante de uma acusação de estupro contra o atacante e com a presença frequente da Polícia Civil na Granja Comary, em Teresópolis, onde trabalhava a seleção.
O turbilhão estava no auge quando, no dia em que a acusadora, Najila Trindade, concedeu entrevista dando detalhes sobre o suposto estupro, Neymar se machucou. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Qatar, ainda na madrugada, a CBF anunciou que o atleta de 27 anos havia sofrido "lesão ligamentar" no tornozelo e estava fora da Copa América.
O jogador, então, passou a se dedicar à recuperação e aos depoimentos relativos ao caso, mas manteve contato com os jogadores do Brasil. Ele continuou no grupo de WhatsApp dos atletas e teve conversas com Daniel Alves antes de aparecer no hotel Pullman, em São Paulo, para abraçar os companheiros.

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