Cortado da Copa América, Neymar visita concentração da seleção brasileira em São Paulo Crédito: CESAR SALES/Agência Estado

Neymar reviu seus companheiros da seleção brasileira na manhã desta sexta-feira (21), em São Paulo . Cortado da equipe nacional que disputa a Copa América por uma lesão no tornozelo direito, ele esteve no hotel onde os jogadores estão hospedados antes da partida contra o Peru , marcada para sábado (22), às 16 horas, no estádio de Itaquera.

Imagens do encontro mostram o atacante descontraído, recebendo cumprimentos carinhosos. Em um dos diálogos, o volante Fernandinho lhe pergunta se o tornozelo está bem após a pancada sofrida no último dia 5. "Pô, se precisar de mais um aí, (tornozelo) está ótimo", sorri o camisa 10, que teve sua vaga no grupo ocupada por Willian.

Entre os momentos divulgados pela CBF, há abraços fortes no técnico Tite e no amigo Daniel Alves. Antes mesmo do corte, o treinador havia tirado, por motivos disciplinares, a faixa de capitão de Neymar e a entregado ao lateral direito, parceiro dele no Paris Saint-Germain.

O camisa 10 começou a preparação para a Copa América com os colegas, no fim do mês passado, em um momento no qual a braçadeira era o principal assunto. Isso logo foi esquecido diante de uma acusação de estupro contra o atacante e com a presença frequente da Polícia Civil na Granja Comary, em Teresópolis, onde trabalhava a seleção.

O turbilhão estava no auge quando, no dia em que a acusadora, Najila Trindade, concedeu entrevista dando detalhes sobre o suposto estupro, Neymar se machucou. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Qatar, ainda na madrugada, a CBF anunciou que o atleta de 27 anos havia sofrido "lesão ligamentar" no tornozelo e estava fora da Copa América.