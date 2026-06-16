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Copa do Mundo

Neymar treina no campo pela primeira vez com a seleção nos EUA

Desde que a seleção brasileira desembarcou nos Estados Unidos, ele ainda não havia participado de nenhuma atividade no campo

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 14:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jun 2026 às 14:25
Neymar treina no campo pela primeira vez com a seleção nos EUA
Neymar treina no campo pela primeira vez com a seleção nos EUA Rafael Ribeiro / CBF

Neymar apareceu no gramado do centro de treinamento Columbia Park pela primeira vez nesta terça-feira (16). Desde que a seleção brasileira desembarcou nos Estados Unidos, ele ainda não havia participado de nenhuma atividade no campo. Usando tênis em vez de chuteiras, o camisa 10 fez exercícios físicos, ainda sem contato com a bola ou com os demais jogadores.


Na segunda-feira (15), o jogador passou por novos exames em uma clínica na região de Nova Jersey para avaliar a recuperação da lesão na panturrilha. De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o teste já estava dentro da programação e não foi motivado por nenhuma intercorrência.


Apesar da aparição durante o treino desta terça, a comissão técnica ainda adota cautela em relação à possibilidade de contar com o jogador no segundo duelo da seleção brasileira na Copa do Mundo, na próxima sexta-feira, contra o Haiti.

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