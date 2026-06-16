Neymar treina no campo pela primeira vez com a seleção nos EUA

Neymar apareceu no gramado do centro de treinamento Columbia Park pela primeira vez nesta terça-feira (16). Desde que a seleção brasileira desembarcou nos Estados Unidos, ele ainda não havia participado de nenhuma atividade no campo. Usando tênis em vez de chuteiras, o camisa 10 fez exercícios físicos, ainda sem contato com a bola ou com os demais jogadores.





Na segunda-feira (15), o jogador passou por novos exames em uma clínica na região de Nova Jersey para avaliar a recuperação da lesão na panturrilha. De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o teste já estava dentro da programação e não foi motivado por nenhuma intercorrência.





Apesar da aparição durante o treino desta terça, a comissão técnica ainda adota cautela em relação à possibilidade de contar com o jogador no segundo duelo da seleção brasileira na Copa do Mundo, na próxima sexta-feira, contra o Haiti.