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Liga de Basquete

NBA confirma realização do All-Star Game em Atlanta, nos EUA

O evento, que acontecerá no dia 7 de março na State Farm Arena, terá protocolo especial de combate à propagação do novo coronavírus (Covid-19)
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

18 fev 2021 às 17:45

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 17:45

LeBron James teve mais uma atuação primorosa na final da NBA
LeBron James teve mais uma atuação primorosa na final da NBA Crédito: NBA/Divulgação
A NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos) anunciou nesta quinta-feira (18) a realização da edição 2021 do All-Star Game (jogo das estrelas). O evento acontecerá no dia 7 de março na State Farm Arena, em Atlanta, sede dos Hawks.
Esta será a primeira vez na qual o evento acontecerá em apenas uma noite, com as ações de quadra começando às 20h30 (horário de Brasília). Uma novidade desta edição do All-Star Game é que a liga doará mais de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 14,5 milhões) em recursos para faculdades e universidades ligadas à cultura negra, para apoiar iniciativas sobre equidade e para conscientizar sobre combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19).
Para a realização do evento, a NBA e a NBPA (Associação de Jogadores Profissionais de Basquete) estabeleceram um protocolo especial de combate à propagação do coronavírus, como viagens privadas de ida e volta para Atlanta, a criação de uma bolha baseada em hotel único para atletas e técnicos, além de testes mais completos de PCR. Outra medida de segurança foi o cancelamento de atividades para fãs, venda de ingressos ou eventos de hospitalidade.
“O All-Star Game em Atlanta dá sequência à tradição anual de celebrarmos o jogo e os grandes jogadores de todo o mundo diante do público do mundo inteiro. Além da festa em quadra, o NBA All-Star Game honrará o papel vital que as entidades de ensino ligadas à cultura negra desempenham em nossas comunidades e concentrará também atenção e recursos ao combate à pandemia de covid-19, especialmente para os mais vulneráveis”, afirmou o comissário da NBA, Adam Silver, em comunicado à imprensa.

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