NBA confirma realização do All-Star Game em Atlanta, nos EUA

LeBron James teve mais uma atuação primorosa na final da NBA Crédito: NBA/Divulgação

A NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos) anunciou nesta quinta-feira (18) a realização da edição 2021 do All-Star Game (jogo das estrelas). O evento acontecerá no dia 7 de março na State Farm Arena, em Atlanta, sede dos Hawks.

NBA All-Star 2021 to feature the Game and Skills competitions on one night for the first time on March 7. The NBA and NBPA are committing more than $2.5M toward HBCUs and provide support and awareness around equity and access to COVID-19 relief and vaccines.



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Esta será a primeira vez na qual o evento acontecerá em apenas uma noite, com as ações de quadra começando às 20h30 (horário de Brasília). Uma novidade desta edição do All-Star Game é que a liga doará mais de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 14,5 milhões) em recursos para faculdades e universidades ligadas à cultura negra, para apoiar iniciativas sobre equidade e para conscientizar sobre combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Para a realização do evento, a NBA e a NBPA (Associação de Jogadores Profissionais de Basquete) estabeleceram um protocolo especial de combate à propagação do coronavírus, como viagens privadas de ida e volta para Atlanta, a criação de uma bolha baseada em hotel único para atletas e técnicos, além de testes mais completos de PCR. Outra medida de segurança foi o cancelamento de atividades para fãs, venda de ingressos ou eventos de hospitalidade.