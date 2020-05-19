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Ministro diz que data para volta do Italiano será anunciada em 28 de maio

Spadafora também declarou que as equipes do Italiano estão liberadas para treinar em grupos. Até então, apenas treinamentos individuais eram permitidos para diminuir a chance de contágio pelo novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 19:01

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 19:01

Cristiano Ronaldo, da Juventus, treina de forma individual
Cristiano Ronaldo, da Juventus, treina de forma individual Crédito: Reprodução Facebook
O ministro dos Esportes na Itália, Vincenzo Spadafora, afirmou nesta terça-feira (19) que no próximo dia 28 será anunciada a data para o retorno do Campeonato Italiano.
"Convoquei uma reunião para 28 de maio. Nesta data, teremos os dados à disposição para poder decidir, junto com o governo, uma data para o reinício", declarou o ministro, sem citar se o formato continuará com pontos corridos ou se o campeão será definido em mata-mata.
"Quem decide o formato são as federações. O importante é começar o campeonato para terminá-lo, então todas as soluções são importantes. A escolha da França de encerrar o campeonato é a mais fácil de fazer. O futebol é uma grande indústria, é justo que possa reabrir agora que todo o resto do país está retomando."

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Spadafora também declarou que as equipes do Italiano estão liberadas para treinar em grupos. Até então, apenas treinamentos individuais eram permitidos para diminuir a chance de contágio pelo novo coronavírus.
"É uma ótima notícia. Os treinos coletivos podem voltar. Também foram feitos esclarecimentos sobre o tempo de quarentena quando um jogador testa positivo (para o novo coronavírus). O positivo vai para quarentena e os demais podem continuar trabalhando, mas controlados. É justo que o futebol tenha a possibilidade de voltar com segurança", disse.
Com o novo protocolo, os treinos passarão a contar com mais jogadores, e os atletas não serão mais obrigados a dormirem nos centros de treinamento. Eles só terão que permanecer nas instalações do clube caso um companheiro de time teste positivo para a Covid-19.

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