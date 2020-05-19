Klopp diz que seria 'injusto' terminar Premier League sem Liverpool campeão

Jürgen Klopp, técnico do Liverpool Crédito: Divulgação

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, afirmou que seria "injusto" se o Campeonato Inglês terminasse sem um campeão por conta da pandemia do novo coronavírus. Os Reds lideram a competição com 25 pontos de vantagem para o vice-líder, o Manchester City.

"Havia conversas sobre terminar a temporada sem um campeão. Então, você pensa: 'Como? Nós jogamos 76% da temporada e você simplesmente quer deletar isso?'", disse o treinador durante bate-papo na academia da Federação Alemã de Futebol.

"Isso seria algo que eu pessoalmente acharia injusto. Nós estamos em primeiro na tabela com os jogos em casa e fora de casa. É uma temporada em que devemos nos tornar campeões", acrescentou.

A partir desta terça-feira (19), os clubes da Premier League estão autorizados a voltar aos treinos. A Premier League está suspensa desde o mês de março. Na semana passada, o secretário responsável pelo esporte no país, Oliver Dowden, afirmou que o governo britânico estava dando sinal verde para o retorno do futebol em junho.

"Lidar com a crise [da Covid-19] é a coisa mais importante, mas isso não significa que certas coisas não têm importância apenas porque são menos importantes", declarou Klopp.