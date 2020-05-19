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Klopp diz que seria 'injusto' terminar Premier League sem Liverpool campeão

'Lidar com a crise [da Covid-19] é a coisa mais importante, mas isso não significa que certas coisas não têm importância apenas porque são menos importantes', declarou Jürgen Klopp
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 16:50

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 16:50

Jürgen Klopp
Jürgen Klopp, técnico do Liverpool Crédito: Divulgação
O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, afirmou que seria "injusto" se o Campeonato Inglês terminasse sem um campeão por conta da pandemia do novo coronavírus. Os Reds lideram a competição com 25 pontos de vantagem para o vice-líder, o Manchester City.
"Havia conversas sobre terminar a temporada sem um campeão. Então, você pensa: 'Como? Nós jogamos 76% da temporada e você simplesmente quer deletar isso?'", disse o treinador durante bate-papo na academia da Federação Alemã de Futebol.
"Isso seria algo que eu pessoalmente acharia injusto. Nós estamos em primeiro na tabela com os jogos em casa e fora de casa. É uma temporada em que devemos nos tornar campeões", acrescentou.

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A partir desta terça-feira (19), os clubes da Premier League estão autorizados a voltar aos treinos. A Premier League está suspensa desde o mês de março. Na semana passada, o secretário responsável pelo esporte no país, Oliver Dowden, afirmou que o governo britânico estava dando sinal verde para o retorno do futebol em junho.
"Lidar com a crise [da Covid-19] é a coisa mais importante, mas isso não significa que certas coisas não têm importância apenas porque são menos importantes", declarou Klopp.
"As pessoas dizem: 'Como você pode pensar em futebol nos momentos em que as pessoas estão morrendo por aí?'. Ninguém faz isso, mas, como qualquer outro ramo de negócios, temos que nos preparar para o que virá no futuro."

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