Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Messi é atleta mais bem pago do mundo e Neymar ocupa 4ª posição
Veja a lista

Messi é atleta mais bem pago do mundo e Neymar ocupa 4ª posição

Astros do futebol e da NBA são maioria na lista que conta ainda com atletas do boxe, do tênis e do futebol americano

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 18:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mai 2022 às 18:37
Messi marcou dois gols na vitória do PSG sobre o RB Leipzig
Messi não fez uma temporada brilhante, mas ainda é o atleta mais bem pago do mundo Crédito: PSG/Divulgação
A revista Forbes divulgou recentemente a lista dos atletas mais bem pagos do mundo em 2022. Desta vez, o astro do Paris Saint-Gemain, Lionel Messi, 34, assumiu o topo da lista pela segunda vez, desbancando o irlandês Conor McGregor, que liderou o ranking há um ano.
Messi tem uma fortuna avaliada em US$ 130 milhões, o que equivale a cerca de R$ 667,86 milhões. O atleta argentino já esteve em 1º lugar no ano de 2019. O segundo lugar é ocupado por LeBron James, craque do Los Angeles Lakers da NBA, com US$ 121,2 milhões, cerca de R$ 623,4 milhões.
O terceiro lugar é ocupado por Cristiano Ronaldo, atacante português do Manchester United, com US$ 115 milhões, cerca de R$ 591,5 milhões. Já o quarto lugar da lista é ocupado por Neymar, também do Paris Saint-Germain. O brasileiro tem uma fortuna avaliada em US$ 95 milhões, o equivalente a R$ 488,7 milhões.
LeBron James teve mais uma atuação primorosa na final da NBA
LeBron James teve mais uma atuação primorosa na final da NBA Crédito: NBA/Divulgação
O top cinco da lista é completo pelo jogador de basquete Stephen Curry, do Golden State Warriors, com US$ 92,8 milhões (cerca de R$ 477,3 milhões). A lista conta com 10 nomes do esporte, e nesta edição, nenhuma mulher ocupa as posições.
Em sexto lugar está Kevin Durant, estrela do Brooklyn Nets da NBA, com US$ 92,1 milhões (R$ 473,7 milhões); na sequência estão o tenista Roger Federer com US$ 90,7 milhões (R$ 466,5 milhões) e o boxeador Saúl Canelo Alvarez com US$ 90 milhões (R$ 462,9 milhões).
Com o 9º lugar, está o astro do futebol americano Tom Brady com US$ 83,9 milhões (R$ 431,6 milhões), e no 10º Giannis Antetokounmpo, do time Milwaukee Bucks, com US$ 80,9 milhões (R$ 416,1 milhões). Juntos, os 10 atletas embolsaram US$ 992 nos últimos 12 meses, mais de R$ 5 bilhões. 

CONFIRA A LISTA

  1. Messi - US$ 130 milhões (R$ 667,86 milhões)
  2. LeBron James - US$ 121,2 milhões (R$ 623,4 milhões)
  3. Cristiano Ronaldo - US$ 115 milhões (R$ 591,5 milhões)
  4. Neymar - US$ 95 milhões (R$ 488,7 milhões)
  5. Stephen Curry - US$ 92,8 milhões (R$ 477,3 milhões)
  6. Kevin Durant - US$ 92,1 milhões (R$ 473,7 milhões)
  7. Roger Federer - US$ 90,7 milhões (R$ 466,5 milhões)
  8. Saúl Canelo Alvarez - US$ 90 milhões (R$ 462,9 milhões)
  9. Tom Brady - US$ 83,9 milhões (R$ 431,6 milhões)
  10. Giannis Antetokounmpo - US$ 80,9 milhões (R$ 416,1 milhões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura
Imagem de destaque
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados