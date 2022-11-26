Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
Atual campeã

Mbappé brilha, França bate Dinamarca e é 1ª classificada para as oitavas

Com dois gols do principal craque do time, Mbappé, no segundo tempo, os franceses superaram a Dinamarca por 2 a 1 no estádio 974
Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Novembro de 2022 às 18:53

Com dois gols do principal craque do time, Mbappé, no segundo tempo, os franceses superaram a Dinamarca por 2 a 1 no estádio 974 Crédito: @equipedefrance
A França, atual campeã mundial, é a primeira seleção a se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar.
Com dois gols do principal craque do time, Mbappé, no segundo tempo, os franceses superaram a Dinamarca por 2 a 1 no estádio 974 e lideram o Grupo 6, com 6 pontos em dois jogos.
Na estreia, a França havia goleado a Austrália, por 4 a 1. Os australianos são os vice-líderes, com 3 pontos, depois de superarem por 1 a 0 a Tunísia, também neste sábado (26).
A rodada final do Grupo D, na quarta-feira, terá França x Tunísia e Austrália x Dinamarca. Com um empate, os franceses asseguram o primeiro lugar da chave sem depender do outro jogo.
No jogo em Doha, Mbappé marcou pela primeira vez aos 16 minutos da etapa final, em jogada pela esquerda.
O camisa 10 tabelou com o lateral Theo Hernández, substituito do irmão Lucas, que se machucou no jogo de estreia e conclui de dentro da área para vazar o goleiro Schmeichel.
Sete minutos depois, a Dinamarca, que chegou às semifinais da mais recente Eurocopa, em 2021, empatou.
O zagueiro Christensen, ex-Chelsea e atual Barcelona, marcou em jogada de escanteio. Andersen, seu colega de zaga, desviou de cabeça e ele, também de cabeça, mandou para as redes de Lloris.
A partida parecia se encaminhar para terminar na igualdade, só que aos 41 minutos a estrela de Mbappé brilhou de novo.
Griezmann cruzou da direita e atacante do Paris Saint-Germain, na pequena área, conluiu de coxa.
  • Local: Estádio 974, em Doha, no Qatar
  • Data e hora: 26 de novembro de 2022, às 13h (de Brasília)
  • Árbitro: Szymon Marciniak
  • Gols: Mbappé (FRA), aos 16', Christensen (DIN), aos 23', e Mbappé (FRA), aos 41' do 2º tempo
  • Cartões amarelos: Christensen (DIN), Cornelius (DIN), Kounde (FRA)
  • Público: 42.866

FRANÇA

Lloris; Kounde, Varane, Upamecano e Theo Hernández; Rabiot, Tchouameni e Griezmann; Dembelé, Giroud e Dembelé. Técnico: Didier Deschamps

DINAMARCA

Schmeichel; Andersen, Nelsson e Christensen; Maehle, Eriksen, Hojbjerg e Kristensen; Damsgaard, Cornelius (Braithwaite) e Lindstrom. Técnico: Kasper Hjulmand

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Copa do Mundo do Catar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados