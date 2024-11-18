  • Marta deixa rivais no chão, dribla goleira e classifica time com golaço
Rainha Marta

Marta deixa rivais no chão, dribla goleira e classifica time com golaço

Camisa 10 dribla duas zagueiras e a goleira do Kansas City Current antes de marcar o terceiro gol da sua equipe

Publicado em 18 de Novembro de 2024 às 09:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 nov 2024 às 09:39
Aos 38 anos, a atacante Marta não perdeu a habilidade que a fez ser reconhecida como "rainha". A atleta marcou golaço que ajudou o Orlando Pride na classificação para a final da NWSL.
Marta comemora seu gol pelo Orlando Pride.
Marta comemora seu gol pelo Orlando Pride. Crédito: Divulgação/Orlando Pride
O QUE ACONTECEU
Marta marcou o terceiro gol da vitória do Orlando Pride sobre o KC Current por 3 a 2. Com a vitória, a equipe da brasileira avançou a final da NWSL, principal torneio feminino dos Estados Unidos.
A camisa 10 arrancou do meio de campo, deixou duas marcadoras caídas no chão, driblou a goleira e marcou o golaço. Na legenda do vídeo do gol, o perfil da NWSL descreveu Marta como "simplesmente mágica".
Em foto publicada pelo Orlando Pride, a equipe colocou um emoji de cabra para representá-la como "GOAT" ("Greatest of all time", que em português significa "Maior de todos os tempos").
O Orlando Pride enfrentará o Washington Spirit na final da NWSL. O KC Current abriu o placar com outra brasileira, a atacante Debinha. O Pride virou em 2 a 1 e ampliou com o golaço de Marta. O Current ainda diminuiu, mas não conseguiu reverter o placar, ficando pelo caminho na competição.

Veja Também

Brasil fica só no empate com a Venezuela pelas Eliminatórias

Pedrinho admite conversas para a SAF do Vasco e critica antiga gestão

CPI da Manipulação de Jogos do Senado convoca Luiz Henrique e convida Bruno Henrique

