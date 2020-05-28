Maratona de Boston é cancelada por conta do coronavírus

O prefeito de Boston, Marty Walsh, anunciou nesta quinta-feira (28) que a maratona de Boston 2020 foi cancelada por conta da pandemia de coronavírus.
De acordo com Walsh, a Associação Atlética de Boston determinou que a realização da tradicional corrida não será viável neste ano.
"Não há como manter esse formato habitual de corrida sem aproximar um grande número de pessoas", disse Walsh. "Esse tipo de evento não seria responsável ou realista em 14 de setembro ou em qualquer outra data deste ano", acrescentou.
Walsh afirmou que a decisão de cancelar a maratona é difícil, mas disse que "a maratona de Boston tem a ver com enfrentar desafios difíceis".