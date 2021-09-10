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"Maior partida da carreira"

Luisa Stefani sofre lesão e abandona semifinal do US Open

A tenista de 24 anos caiu enquanto estava perto da rede durante o tiebreak do primeiro set e virou o pé direito; com muita dor, foi atendida e teve que sair da quadra em cadeira de rodas

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 15:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 set 2021 às 15:58
Luisa Stefani conquista o título de simples no tênis
A tenista brasileira Luisa Stefani, 24, sofreu uma lesão durante a disputa do US Open. Crédito: Pedro Ramos/Rede do Esporte
A tenista brasileira Luisa Stefani, 24, sofreu uma lesão durante a disputa das semifinais de duplas femininas do US Open e precisou abandonar a partida contra as americanas Coco Gauff e Catherine McNally.
Luisa caiu enquanto estava perto da rede durante o tiebreak do primeiro set e virou o pé direito. Com muita dor, foi atendida e teve que sair da quadra em cadeira de rodas, amparada pela equipe médica e por sua companheira, a canadense Gabriela Dabrowski, 29.
Essa era a maior partida da carreira da paulista, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio com Laura Pigossi e que vinha numa ótima sequência com Dabrowski.
Elas iniciaram a parceria logo após as Olimpíadas e emendaram três participações seguidas em finais, com o título do WTA 1.000 de Montreal e os vice-campeonatos no WTA 500 de San Jose e no WTA 1.000 de Cincinnati.

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