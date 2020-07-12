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Fórmula 1

Lewis Hamilton vence com folga GP da Estíria, na Áustria

Ferraris bateram e abandonaram a prova. Inglês agora está a seis vitórias de igualar recorde de Schumacher
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2020 às 13:03

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 13:03

Lewis Hamilton vence GP da Estíria
Lewis Hamilton vence GP da Estíria Crédito: F1/Divulgação
Lewis Hamilton foi soberano no GP da Estíria e venceu com tranquilidade neste segundo final de semana seguido com corrida na Áustria. O inglês largou na frente graças a uma grande performance num treino de classificação realizado sob intensa chuva, manteve a ponta e não foi ameaçado. Com o primeiro lugar no pódio, ele está a seis vitórias de se igualar ao recorde de Michael Schumacher na Fórmula 1.
Já o segundo lugar teve uma briga intensa entre Max Verstappen e Valtteri Bottas. O piloto da Mercedes estava em terceiro e se aproximava com um carro melhor, enquanto o rival enfrentava problemas com o pneu. Os dois dividiram algumas curvas graças ao espírito aguerrido de Verstappen, mas o carro mais veloz falou mais alto e garantiu a segunda dobradinha da Mercedes em duas corridas neste ano.

FERRARIS BATEM E DEIXAM PROVA

Até a temporada passada, a Ferrari participava da briga pelas primeiras posições. Mas, neste final de semana, a equipe foi mal nos treinos e viu seus carros abandonarem logo no começo. Charles Leclerc bateu na traseira de Sebastian Vettel, e ambos abandonaram.
O chefe da Ferrari, Matia Binotto, estava certo quando disse que a equipe não deveria se iludir com o pódio de Leclerc semana passada. O monegasco largou somente em 14º lugar e, nas primeiras curvas, com os carros todos dividindo espaço, tentou ultrapassagens e bateu justamente na traseira do carro de Vettel.
O toque arrancou a asa traseira do carro do alemão, que abandonou. Leclerc teve problemas no carro e precisou parar duas vezes nos boxes, antes de encostar e também ficar fora da corrida. As câmeras flagraram os dois conversando sobre o assunto.

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Em entrevista à Rede Globo, Matia Binotto disse que não adianta ficar procurando culpados, mas olhar para frente e tentar se recuperar. Ele pediu união da equipe e não ficar apontando dedos. A próxima prova é na Hungria, onde a velocidade de reta, ponto fraco da Ferrari, conta menos.
Os dois pilotos da Ferrari também conversaram com a Rede Globo, e Charles Leclerc admitiu a culpa pelo episódio. "Todo mundo viu na TV, foi minha culpa, Seb [Sebastian Vettel] não teve culpa nenhuma. Estou muito triste por ter abandonado logo no começo da corrida", declarou.
Leclerc contou que pediu desculpas ao companheiro de equipe e lamentou ter atrapalhado a Ferrari e desperdiçado o trabalho de engenheiros e mecânicos. "Eu pedi desculpas [para o Vettel], mas obviamente desculpas não são suficientes em momentos como esse. Estou desapontando comigo mesmo, fiz um trabalho muito ruim hoje, desapontei a equipe. Eu só posso me desculpar, mesmo sabendo que isso não é o bastante. Espero que possa superar essa e voltar mais forte pra próxima corrida. É um momento difícil para a equipe. A equipe não precisa disso. Eu joguei todo o esforço da equipe no lixo".
Pelo menos em frente às câmeras, Vettel foi compreensivo e tratou de minimizar a batida. Ele desconversou sobre o acidente e disse que o episódio foi ruim para ambos. Acrescentou que no próximo final de semana terá nova chance no GP da Hungria.
Lewis Hamilton vence GP da Estíria
Lewis Hamilton vence GP da Estíria Crédito: Reprodução/Twitter
Hamilton precisou dividir as atenções com o mexicano Sergio Pérez. O piloto da Racing Point largou em 17º lugar e efetuou uma série de ultrapassagens até terminar a corrida em quinto . E não foi por estratégia de boxes, mas posições ganhas na pista.
Depois de 14 voltas, Pérez já estava na zona de pontuação. Ele manteve a postura de caçador e seguiu fazendo ultrapassagens, chegando a ter a melhor volta da corrida em um determinado momento. O desempenho fez o mexicano ameaçar inclusive Alexander Albon, que dirige um Red Bull, equipe de elite da Fórmula-1.

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