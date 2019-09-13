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Evolução

Lais Souza apresenta melhora e posta vídeo com movimento dos ombros

A ex-ginasta, que mora em Vila Velha, segue evoluindo no tratamento e emocionando seus fãs nas redes sociais

Publicado em 

13 set 2019 às 10:00

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 10:00

A ex-ginasta Lais Souza publicou um vídeo emocionante em suas redes sociais na manhã desta sexta-feira (13). Nas imagens, ela aparece movimentando os ombros para fazer carinho em seu gato de estimação. Uma evolução significativa para a ex-atleta que ficou tetraplégica em 2014, quando se acidentou em uma estação de esqui.    
>"Estou apaixonada pelo ES", diz Lais Souza sobre viver em Vila Velha
Lais mora em Vila Velha e realiza seu tratamento aqui em terras capixabas. A ex-ginasta sempre mostra seu tratamento nas redes sociais para incentivar pessoas que vivem momentos parecidos com o dela. Ela já divulgou imagens em que consegue ficar em pé e até levantando as pernas. Ao portal Globoesporte.com, Lais explicou a melhora no tronco.  
>Lais Souza levanta as pernas e mostra evolução em vídeo no ES
"Houve melhora significativa no meu tronco. Agora consigo projetar ele para os lados, para frente e fazer carinho no Baguera. O gato é muito carinhoso. Dorme todas as noites grudadinho", declarou ao portal.

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