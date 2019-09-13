Lais Souza apresenta melhora e posta vídeo com movimento dos ombros

A ex-ginasta Lais Souza publicou um vídeo emocionante em suas redes sociais na manhã desta sexta-feira (13). Nas imagens, ela aparece movimentando os ombros para fazer carinho em seu gato de estimação. Uma evolução significativa para a ex-atleta que ficou tetraplégica em 2014, quando se acidentou em uma estação de esqui.
Lais mora em Vila Velha e realiza seu tratamento aqui em terras capixabas. A ex-ginasta sempre mostra seu tratamento nas redes sociais para incentivar pessoas que vivem momentos parecidos com o dela. Ela já divulgou imagens em que consegue ficar em pé e até levantando as pernas. Ao portal Globoesporte.com, Lais explicou a melhora no tronco.
"Houve melhora significativa no meu tronco. Agora consigo projetar ele para os lados, para frente e fazer carinho no Baguera. O gato é muito carinhoso. Dorme todas as noites grudadinho", declarou ao portal.