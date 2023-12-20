Jogador de 17 anos morre após colidir com carro enquanto pilotava moto

Erick Douglas Cordeiro morreu nesta terça-feira (19) após colidir a moto que pilotava com um carro em Rio do Campo, em Santa Catarina Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O jogador de futebol Erick Douglas Cordeiro, de 17 anos, morreu nesta terça-feira (19) após colidir a moto que pilotava com um carro em Rio do Campo, em Santa Catarina. Erick invadiu a pista no sentido contrário ao qual transitava e colidiu com um carro. A moto caiu em uma plantação de arroz que estava às margens da rodovia SC 114.

O jogador sofreu diversas lesões e foi levado para o Hospital de Rio do Campo, mas não resistiu. O motorista do carro não se feriu, a acompanhante teve lesões nos braços e também foi encaminhada para o hospital. O motorista do carro realizou teste do bafômetro, que não constatou a ingestão de álcool. Os dois veículos foram liberados para os familiares pela Polícia Civil.