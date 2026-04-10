João Fonseca faz jogo duro, mas perde para número 3 do mundo em Monte Carlo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não deu. Atual número 3 do tênis mundial, o alemão Alexander Zverev bateu o brasileiro João Fonseca nas quartas de final do Masters de Monte Carlo, na manhã nesta sexta-feira (10), e vai à semifinal do campeonato de tênis profissional.

João Fonseca travou um jogo duro com Sonego, mas perde para número 3 do mundo Crédito: Juan Medina/Reuters/Folhapress

Zverev levou a partida por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, (3) 6/7 (7) e 6/3 Ele deverá agora enfrentar o o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo.

Apesar da derrota, o torneio é histórico para João. Foi a primeira vez que o carioca de 19 anos chegou à fase de quartas de final de um Masters 1.000. Antes, ele havia passado pelo italiano Matteo Berrettini nas oitavas, com vitória por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2).

Com o resultado, o brasileiro pode saltar da 40ª para a 35ª posição no ranking da ATP. Ele já chegou a figurar em 24º, no ano passado.

Se vencer em Monte Carlo, Zverev completará o circuito de Masters 1.000 sobre saibro, após já ter vencido em Roma e Madri.

O JOGO

João conseguiu colocar o alemão de 28 anos em apuros em muitas fases do confronto, mas acabou pagando por sua inexperiência (47 erros não forçados contra 36 de Zverev).

No primeiro set, o brasileiro teve duas chances de quebrar o saque, mas as desperdiçou, e Zverev não perdoou na única que teve no 11º game, o que acabou por decidir o set.

No segundo set, ambos cederam seus saques em duas ocasiões e tudo foi decidido no tie-break, onde Fonseca jogou seu melhor tênis e empatou a disputa.

Uma única bola de break no sexto game foi suficiente para que Zverev conquistasse a vitória em 2h42 de jogo.

Já o duelo entre Sinner e Auger-Aliassime (7º no ranking) foi bem mais desequilibrado, com o italiano vencendo por 2 sets a 0 (6-3 e 6-4) em 1 hora e 32 minutos.

Sinner, que voltará a ser número 1 do mundo se for campeão em Monte Carlo, e Zverev já se enfrentaram 12 vezes no circuito, com oito vitórias do italiano, que levou a melhor os últimos sete confrontos, entre eles as recentes semifinais em Indian Wells e Miami.

DUELOS CONTRA OS GRANDES

Fonseca repete os bons momentos do tênis brasileiro no saibro europeu, seguindo os passos do bicampeão Gustavo Kuerten, o Guga, como únicos a atingir as quartas de Monte Carlo, e relembrando Thomaz Bellucci, último a chegar tão longe em um Masters, em 2011, em Madri, onde foi semifinalista.

O embate desta sexta-feira representou mais um grande desafio do brasileiro na temporada. Nos anteriores, apesar das derrotas diante de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, respectivamente líder e vice-líder do ranking da ATP, Fonseca conseguiu impor dificuldades aos experientes adversários nas quadras de Miami e Indian Wells.

A CAMPANHA DE JOÃO FONSECA NO MASTERS 1000 DE MONTE CARLO 2026

- Fase de 64: João Fonseca 2 x 0 Gabriel Diallo (CAN)

- Fase de 32: João Fonseca 2 x 1 Arthur Rinderknech (FRA)

- Oitavas: João Fonseca 2 x 0 Matteo Berrettini (ITA)

- Quartas: João Fonseca 1 x 2 Alexander Zverev (ALE)

Os duelos ajudaram a consolidar a confiança do jovem em Monte Carlo, onde ele quebrou uma escrita de mais de 20 anos. Desde 2005, um tenista tão jovem não alcançava as quartas de final em Mônaco. Na ocasião, o espanhol Rafael Nadal e o francês Richard Gasquet tinham apenas 18 anos quando mediram forças por uma vaga na semifinal do torneio -Nadal acabaria campeão.

Na atual temporada de 2026, Fonseca disputou seu sexto torneio, somando até aqui oito vitórias e cinco derrotas. Antes de Monte Carlo, ele esteve em ação no Aberto da Austrália, no ATP 250 de Buenos Aires, no Rio Open, e nos Masters 1000 de Indian Wells e Miami.