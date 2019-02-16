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Ex-goleiro

Jefferson revela ter sofrido racismo na categoria de base da seleção

Atleta que integrou grupo sub-20 no início dos anos 2000 afirma em emissora de TV que ex-cartola da CBF vetou convocação de goleiros negros

Publicado em 

16 fev 2019 às 14:02

Publicado em 16 de Fevereiro de 2019 às 14:02

Ex-goleiro Jefferson revela ter sofrido racismo na categoria de base da seleção Crédito: Reprodução/Instagram
Um dos maiores goleiros da história do Botafogo, Jefferson teve uma grande fase na carreira que lhe rendeu até convocações para a seleção brasileira nos anos 2010. Agora ex-jogador, após pendurar as chuteiras ao final de 2018, ele revelou que sofreu com o racismo ao afirmar que teve seu nome vetado na CBF quando ainda estava nas categorias de base do futebol.
O ex-goleiro contou, durante participação no programa Resenha, da ESPN, que um ex-cartola foi o responsável pela sua ausência no grupo que foi convocado para o Mundial Sub-20 de 2003. Ele relembrou o momento em questão, quando era constantemente convocado para a equipe brasileira de base pelo técnico à época, Marcos Paquetá, mas se surpreendeu ao não ser chamado para a competição.
"Na convocação da (seleção brasileira) sub-20 (ocorrida em janeiro daquele ano), estava praticamente decretado quem seriam os goleiros: eu, Fernando Henrique (então no Fluminense) e Fabiano (ex-Internacional). Quando saiu a convocação para o Mundial, eu estava certo que meu nome estaria lá, e para a minha surpresa, não estava. Um mês atrás estava tudo certo!", afirmou.
Por causa de uma guerra no Iraque, a competição, que era sediada nos Emirados Árabes, acabou sendo cancelada e, então, remarcada para o final daquele ano. Depois, ele voltou a atuar no Botafogo, mas acabou sendo reserva de Max em parte da temporada, quando foi novamente lembrado por Paquetá e admitiu surpresa com o ocorrido.
"Eu estava no banco do Max, na Série B (do Brasileiro), e faltando um mês para a convocação eu nem estava esperando. Então, recebi uma ligação do Paquetá: 'E aí, está preparado para voltar à seleção? A gente ia te convocar lá atrás, só que a gente foi barrado, porque não poderia convocar goleiros negros. Tinha uma pessoa (na CBF) que falou que não poderia convocar. Essa pessoa saiu e agora podemos fazer o que quisermos'", revelou.
O agora ex-goleiro foi reserva no início da competição, com Fernando Henrique como titular, mas ganhou a posição ao longo do torneio. A equipe foi campeã naquela ocasião, vencendo a Espanha na decisão, com um time que tinha nomes como Daniel Alves, Fernandinho, Kleber Gladiador e Nilmar, dentre outros.
Pouco tempo antes disso, quando o arqueiro dava os primeiros passos no time do Cruzeiro, encontrou resistência da cúpula do clube mineiro para ser alçado ao elenco profissional. O técnico da época, Luiz Felipe Scolari, chegou a afirmar que um membro da diretoria "preferia um goleiro loiro, alto vindo do Londrina, porque achava mais interessante". "Eu via mais qualidades nele (Jefferson)", afirmou o técnico, em 2013.
Jefferson teve o ápice da carreira no Botafogo, com duas passagens, de 2003 a 05 e de 2009 a 2018. Na segunda delas, chegou à seleção brasileira principal, com 22 partidas disputadas entre 2010 e 2015.

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