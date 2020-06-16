Ítalo Ferreira diz não querer 'loucura' para ter Mundial de Surfe em 2020

Italo Ferreira venceu Gabriel Medina e se tornou campeão mundial de surfe Crédito: Reprodução/WSL

O Mundial de Surfe ainda não tem data para começar. A crise causada pelo novo coronavírus fez com que a WSL (Liga Mundial de Surfe, na sigla em inglês) marcasse para o começo de julho uma nova reunião para decidir a data que o torneio será iniciado. Atual campeão mundial, o brasileiro Ítalo Ferreira considera 2020 um ano "perdido" e se preocupa com a maneira que a competição será feita.

"Os Estados Unidos fecharam a fronteira para brasileiros. Acho que a WSL tinha uma ideia e depois dessa decisão teve que mudar totalmente. A gente não tem um norte que possa ter certeza sobre eventos. Mas o ano foi perdido, já foi quase metade do ano embora e a gente tem só alguns eventos que poderiam acontecer", afirmou, durante entrevista coletiva para o lançamento da série "Parque do Ítalo", do canal OFF.

A WSL já adiou todas as etapas na Austrália que abririam a edição 2020 do Mundial. No fim de abril, foi a vez da etapa do Rio de Janeiro, que aconteceria entre 18 e 27 de junho, ser postergada. Com a reunião marcada para julho, sobrará cinco meses para a realização das 11 etapas do torneio. Por isso, adaptações devem ser consideradas no calendário.

"É difícil falar, mas se chegar aos últimos meses do ano e a competição não começar, acredito que não terá necessidade de haver eventos e ser aquela loucura. Porque não tem como fazer várias etapas em um lugar só. Tem que ter eventos em vários lugares para promover e, realmente, ser aquele desafio que é o circuito mundial: a gente viajar, surfar ondas diferentes", prosseguiu.

Enquanto espera a definição da WSL, Ítalo Ferreira passa o período de isolamento social em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, onde nasceu. Nesta quarta-feira (17), o primeiro episódio da série "Parque do Ítalo" será exibido no canal OFF. O programa retrará o dia a dia do surfista com os amigos, a família e a namorada Mariana Azevedo no litoral potiguar.