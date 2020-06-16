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Atual campeão

Ítalo Ferreira diz não querer 'loucura' para ter Mundial de Surfe em 2020

A crise causada pelo novo coronavírus fez com que a WSL marcasse para o começo de julho uma nova reunião para decidir a data que o torneio será iniciado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 16:33

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 16:33

Italo Ferreira vence Gabriel Medina e é campeão mundial de surfe
Italo Ferreira venceu Gabriel Medina e se tornou campeão mundial de surfe Crédito: Reprodução/WSL
O Mundial de Surfe ainda não tem data para começar. A crise causada pelo novo coronavírus fez com que a WSL (Liga Mundial de Surfe, na sigla em inglês) marcasse para o começo de julho uma nova reunião para decidir a data que o torneio será iniciado. Atual campeão mundial, o brasileiro Ítalo Ferreira considera 2020 um ano "perdido" e se preocupa com a maneira que a competição será feita.
"Os Estados Unidos fecharam a fronteira para brasileiros. Acho que a WSL tinha uma ideia e depois dessa decisão teve que mudar totalmente. A gente não tem um norte que possa ter certeza sobre eventos. Mas o ano foi perdido, já foi quase metade do ano embora e a gente tem só alguns eventos que poderiam acontecer", afirmou, durante entrevista coletiva para o lançamento da série "Parque do Ítalo", do canal OFF.
A WSL já adiou todas as etapas na Austrália que abririam a edição 2020 do Mundial. No fim de abril, foi a vez da etapa do Rio de Janeiro, que aconteceria entre 18 e 27 de junho, ser postergada. Com a reunião marcada para julho, sobrará cinco meses para a realização das 11 etapas do torneio. Por isso, adaptações devem ser consideradas no calendário.
"É difícil falar, mas se chegar aos últimos meses do ano e a competição não começar, acredito que não terá necessidade de haver eventos e ser aquela loucura. Porque não tem como fazer várias etapas em um lugar só. Tem que ter eventos em vários lugares para promover e, realmente, ser aquele desafio que é o circuito mundial: a gente viajar, surfar ondas diferentes", prosseguiu.
Enquanto espera a definição da WSL, Ítalo Ferreira passa o período de isolamento social em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, onde nasceu. Nesta quarta-feira (17), o primeiro episódio da série "Parque do Ítalo" será exibido no canal OFF. O programa retrará o dia a dia do surfista com os amigos, a família e a namorada Mariana Azevedo no litoral potiguar.
"O início do programa foi muito legal, estou com meus amigos, minha família, minha namorada, então fui vivendo normal. As coisas foram fluindo, foi uma emoção incrível saber que eu poderia ter um programa na televisão e que eu poderia mostrar quem eu realmente sou para as pessoas."

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