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Sem feridos

Incêndio atinge área interna da Arena Castelão, em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros foi acionado e seis guarnições combatem o fogo no local

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 16:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2021 às 16:27
Incêndio atinge área interna da Arena Castelão, em Fortaleza
Incêndio atinge área interna da Arena Castelão, em Fortaleza Crédito: Reprodução
Um incêndio atinge desde a manhã deste sábado (30) a área interna da Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Seis guarnições do Corpo de Bombeiros, acionado por volta das 10h15, combatem o fogo no local.
De acordo com informações preliminares, o incêndio teve início em uma cabine de rádio. Ainda não se sabe, no entanto, o que causou o fogo.
Por enquanto, segundo o Corpo de Bombeiros, não foram identificados feridos graves. A corporação também afirmou que ainda não é possível mensurar o dano do incêndio à estrutura do estádio.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande nuvem de fumaça saindo da parte interna do estádio. Em um deles, a pessoa que grava as imagens no interior do local afirma: "Foi rápido, ainda agora bati foto e não tinha nada disso. Rapidez, o fogo está se alastrando, meu Deus do céu".
Incêndio atinge área interna da Arena Castelão, em Fortaleza
Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma grande nuvem de fumaça saindo da parte interna do estádio Crédito: Reprodução

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O Castelão é a maior arena do estado e já foi palco de grandes eventos culturais e esportivos, como a Copa do Mundo de 2014.
Neste domingo (31) está programada no estádio uma partida entre Ceará e Athletico, pela Série A.
Pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, jogariam neste sábado (30) Floresta e Mirassol. Esse duelo ocorrerá no estádio Carlos de Alencar Pinto, CT do Ceará, no mesmo horário.

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