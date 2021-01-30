Incêndio atinge área interna da Arena Castelão, em Fortaleza Crédito: Reprodução

Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Seis guarnições do Um incêndio atinge desde a manhã deste sábado (30) a área interna da, em Fortaleza (CE). Seis guarnições do Corpo de Bombeiros , acionado por volta das 10h15, combatem o fogo no local.

De acordo com informações preliminares, o incêndio teve início em uma cabine de rádio. Ainda não se sabe, no entanto, o que causou o fogo.

Por enquanto, segundo o Corpo de Bombeiros, não foram identificados feridos graves. A corporação também afirmou que ainda não é possível mensurar o dano do incêndio à estrutura do estádio.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande nuvem de fumaça saindo da parte interna do estádio. Em um deles, a pessoa que grava as imagens no interior do local afirma: "Foi rápido, ainda agora bati foto e não tinha nada disso. Rapidez, o fogo está se alastrando, meu Deus do céu".

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma grande nuvem de fumaça saindo da parte interna do estádio Crédito: Reprodução

O Castelão é a maior arena do estado e já foi palco de grandes eventos culturais e esportivos, como a Copa do Mundo de 2014.

Neste domingo (31) está programada no estádio uma partida entre Ceará e Athletico, pela Série A.