Incêndio no Ninho: Justiça aceita denúncia do Ministério Público contra Bandeira de Mello e mais 10

Crédito: Reprodução/TV Globo

Quatro dias após o Ministério Público (MP-RJ) pedir a condenação de 11 pessoas envolvidas no incêndio do Ninho do Urubu, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) aceitou a denúncia na noite desta terça-feira. Entre os acusados está o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. A informação foi publicada inicialmente pelo site "Esporte News Mundo".

+ Trio do Flamengo na lista: veja 27 promessas que podem aparecer nos clubes brasileiros em 2021O ofício comunicando o recebimento da denúncia foi expedido pelo juiz Marcelo Laguna Duque Estrada, titular da 36ª Vara Criminal - onde transcorrerá o processo. Os 11 réus responderão por incêndio culposo (sem intenção) qualificado, que terminou em morte de dez pessoas, além de lesão corporal nos três jovens que sobreviveram.

Os acusados terão o prazo de 10 dias para apresentar a defesa. Como não foram denunciados por homicídio, eles não irão a júri popular. Para estes crimes, na forma culposa, o Código Penal não prevê pena de prisão em regime fechado, apenas detenção em regime aberto ou semi-aberto. As penas podem variar de 1 ano e quatro meses até 6 anos.

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OS 11 ACUSADOS: