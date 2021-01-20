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Incêndio no Ninho: Justiça aceita denúncia do Ministério Público contra Bandeira de Mello e mais 10

Juiz titular da 36ª Vara Criminal ordenou a citação e a intimação dos réus, que terão 10 dias para apresentarem a defesa...
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Publicado em 

20 jan 2021 às 12:38

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 12:38

Crédito: Reprodução/TV Globo
Quatro dias após o Ministério Público (MP-RJ) pedir a condenação de 11 pessoas envolvidas no incêndio do Ninho do Urubu, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) aceitou a denúncia na noite desta terça-feira. Entre os acusados está o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. A informação foi publicada inicialmente pelo site "Esporte News Mundo".
+ Trio do Flamengo na lista: veja 27 promessas que podem aparecer nos clubes brasileiros em 2021O ofício comunicando o recebimento da denúncia foi expedido pelo juiz Marcelo Laguna Duque Estrada, titular da 36ª Vara Criminal - onde transcorrerá o processo. Os 11 réus responderão por incêndio culposo (sem intenção) qualificado, que terminou em morte de dez pessoas, além de lesão corporal nos três jovens que sobreviveram.
Os acusados terão o prazo de 10 dias para apresentar a defesa. Como não foram denunciados por homicídio, eles não irão a júri popular. Para estes crimes, na forma culposa, o Código Penal não prevê pena de prisão em regime fechado, apenas detenção em regime aberto ou semi-aberto. As penas podem variar de 1 ano e quatro meses até 6 anos.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão
OS 11 ACUSADOS:
Eduardo Bandeira de Mello - ex-presidente do FlamengoMárcio Garotti - ex-diretor financeiro do FlamengoCarlos Noval - ex-diretor da base do Flamengo, atual gerente de transição do clubeLuis Felipe Pondé - engenheiro do FlamengoMarcelo Sá - engenheiro do FlamengoMarcus Vinicius Medeiros - monitor do FlamengoClaudia Pereira Rodrigues - NHJ (empresa que forneceu os contêineres)Weslley Gimenes - NHJDanilo da Silva Duarte - NHJFabio Hilário da Silva - NHJEdson Colman da Silva - técnico em refrigeração

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