Holanda freia reação da Suécia, transforma vitória em goleada por 5 a 1 e encaminha vaga no Grupo F

O primeiro tempo começou de forma avassaladora para a Holanda, que construiu uma vantagem de 2 a 0 em apenas 17 minutos com dois gols do oportunista Brobbey, completando cruzamentos rasteiros de Gakpo e Dumfries. A equipe sueca chegou a ter um terceiro gol de falta ensaiada anulado por impedimento, mas o cenário mudou drasticamente após a parada técnica para hidratação. A Suécia cresceu de produção, assumiu o controle do meio-campo e passou a pressionar de forma intensa, liderada pelo atacante Gyökeres. O centroavante sueco teve três chances claras de balançar as redes, mas parou em excelentes defesas de Verbruggen, fazendo com que os nórdicos terminassem a etapa inicial jogando bem melhor.





Na volta do intervalo, a Holanda tratou de jogar um balde de água fria na pressão adversária aos 54 minutos, quando Summerville acionou Dumfries pela direita e o lateral cruzou na medida para Gakpo empurrar para o gol vazio. A resposta sueca foi rápida: aos 59 minutos, Isak carregou pelo meio e achou um belo passe em profundidade para Elanga, que bateu cruzado no alto e marcou o primeiro da Suécia. O tento deu sobrevida aos suecos, que quase marcaram novamente em um chute de Isak, mas o goleiro holandês se redimiu com mais uma defesa espetacular. Nos minutos finais, com a Suécia totalmente lançada ao ataque, a Holanda puniu os espaços deixados. Após ampliar o marcador, a equipe laranja fechou a conta aos 89 minutos: Gakpo tocou para Memphis, que colocou em profundidade perfeita para Summerville. O camisa 24 carregou pelo meio com liberdade e bateu da entrada da grande área, direto para o cantinho do gol, decretando o placar final de 5 a 1.