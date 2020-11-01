Hamilton aproveita estratégia de parada e vence o GP da Emilia Romagna

Lewis Hamilton vence o GP de Ímola, na Itália Crédito: Twitter/F1

Correndo em Ímola pela primeira vez na Fórmula 1, no chamado GP da Emilia Romagna, Lewis Hamilton chegou à sua 9ª vitória, neste domingo (1º), da temporada e ficou ainda mais perto do heptacampeonato mundial da categoria.

Valteri Bottas, que largou na pole position, terminou o GP na 2ª posição. Daniel Ricciardo, da Renault, fechou o pódio. A dobradinha dá o sétimo título seguido de construtores à Mercedes.

Com uma estratégia eficiente de pit stops, o britânico chegou a perder a 2ª posição para Max Verstappen na largada, mas superou tanto o adversário da Red Bull quanto Bottas após adiar sua parada e ganhar vantagem com a pista livre.

Verstappen, aliás, fez uma boa corrida e chegou a passar o finlandês, ocupando a vice-liderança na metade final da prova. Um pneu estourado, no entanto, impediu o ataque a Hamilton, cedendo a Bottas o 2° lugar no pódio.

HAMILTON WINS!! ?



He takes victory #93 at the Emilia Romagna Grand Prix



Bottas second, with Ricciardo coming home P3!#ImolaGP ?? #F1 pic.twitter.com/mbmydh8EOf — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

CORRIDA

Bottas não foi ameaçado por Hamilton, seu companheiro de equipe, e manteve a liderança com tranquilidade nos primeiros minutos de prova.

O mesmo não se pode dizer do hexacampeão mundial, que superado por Max Verstappen na primeira curva do circuito e fechou a primeira volta na 3ª colocação.

Ricciardo também fez um bom início de corrida e ultrapassou Gasly, que começou em 4° e tentou atacar Hamilton - o inglês, no entanto "fechou a porta" e fez o piloto da AlphaTauri perder velocidade.

Problemas no carro de Gasly, aliás, tiraram o francês da prova entre as voltas 9 e 10. Ele usou um capacete verde e amarelo em alusão a Ayrton Senna, que morreu em 1994 em Ímola.

LAP 4/63



Verstappen splitting the Mercedes drivers after this pass on Hamilton on the opening lap ?



Bottas over a second ahead in P1 ??#ImolaGP ?? #F1 pic.twitter.com/8ekanoOWDw — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

HAMILTON

Lewis Hamilton e sua equipe foram calculistas na estratégia do primeiro pit stop para que o inglês assumisse a liderança.

Pouco depois das paradas de Verstappen e Bottas, o hexacampeão pediu, via rádio, para não parar naquele momento e aproveitou a pista "livre" para ganhar vantagem. O inglês começou a fazer as voltas mais rápidas do GP.

A vantagem projetada pela Mercedes para que Hamilton retornasse à pista na liderança estava apertada, mas um safety car virtual, que entrou em cena após um problema no carro de Ocon, contribuiu para que o inglês ganhasse tempo.

Após uma eficiente parada, o inglês voltou com 4 segundos à frente de Bottas.

LAP 33/63



Lewis Hamilton takes full advantage of the Virtual Safety Car - the champ pits and emerges P1, clear of team mate Valtteri Bottas ?#ImolaGP ?? #F1 pic.twitter.com/q8NpNIMMMn — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

VERSTAPPEN

A animação da Red Bull quanto ao desempenho do seu principal piloto, no entanto, não durou muito e acabou em grande frustração.

Isso porque, na volta 51, um dos pneus traseiros de Verstappen estourou subitamente, fazendo com que o carro parasse na brita e abandonasse a prova, abrindo caminho para uma nova dobradinha da Mercedes.

LAP 51/63 - SAFETY CAR



Max Verstappen is OUT of the race from P2 - tyre trouble brings his race to a dramatic end! ?#ImolaGP ?? #F1 pic.twitter.com/an7USVqyyi — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Veja a classificação final do GP da Emilia Romagna