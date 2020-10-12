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Novos campeões: Hamilton na Fórmula 1, Lakers na NBA e Nadal no Grand Slam... Veja o que bombou no final de semana!

Perdeu algo do que rolou no sábado e no domingo? Confira aqui um resumo dos assuntos mais quentes que aconteceram no mundo do esporte durante o último fim de semana...

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 17:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2020 às 17:24
Crédito: Divulgação/NBA; Divulgação / Rafa Nadal Academy; AFP
Esteve desligado do esporte durante alguma parte do fim de semana? Se você perdeu algo, o LANCE! traz o resumo do que rolou de mais quente no sábado e no domingo. Hamilton igualou Schumacher em vitórias na F1, Lakers igualaram os Celtics em títulos da NBA, Nadal igualou Federer em Grand Slams e muito mais. Veja os assuntos que bombaram!
Hamilton iguala Schumacher Na tarde deste domingo (11), em Nürburgring, Lewis Hamilton igualou o recorde de vitórias que pertencia a Michael Schumacher desde 2001. Com o triunfo no agitado GP de Eifel, 11ª etapa da temporada 2020, o britânico chegou à vitória 91 no Mundial de F1, uma marca outrora inalcançável. Um dia ímpar na carreira daquele que é um dos maiores esportistas de todos os tempos. Clique aqui!
Lakers derrota Miami Heat na final da NBANeste domingo, o Los Angeles Lakers conquistou seu 17º título da NBA e se igualou ao Boston Celtics como maior campeão da liga. Com uma atuação dominante nos dois lados da quadra, o Lakers venceu o time da Flórida por 106 a 93 e fechou a série final em 4 a 2. O astro Lebron James foi eleito MVP das finais. Com 36 anos, o jogador conquistou seu quarto título da NBA.
Rafael Nadal bate Djokovic em Grand SlamCom uma atuação impressionante, Rafael Nadal amassou o número 1 do mundo, Novak Djokovic, e conquistou, neste domingo, seu 13º título de Roland Garros e igualou a marca de Roger Federer com 20 títulos de Grand Slam.O espanhol marcou 3 sets a 0 sobre o sérvio com 6/0 6/2 7/5 após 2h41min de duração na quadra Philippe Chatrier com o teto fechado.
Foi o 56º jogo entre os dois e o 27º triunfo de Nadal que manteve a hegemonia em Paris contra Nole com sua sétima vitória em oito jogos no torneio. A incrível 13ª conquista em 13 finais no Aberto da França é o 20º título de Grand Slam do espanhol (ganhou quatro vezes no US Open, duas em Wimbledon e uma no Australian Open) igualando com Roger Federer como o maior campeão do esporte. Djokovic é o terceiro agora um pouco mais distante com 17 canecos.
São Paulo derrota o Palmeiras e quebra tabuNa noite do sábado (10), o São Paulo venceu o Palmeiras pelo placar de 2 a 0, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O time do Morumbi quebrou o tabu de nunca ter derrotado o rival alviverde jogando no novo estádio. Reinaldo marcou de pênalti e Vitor Bueno deu número finais à partida. O São Paulo está na quarta colocação do Brasileirão, com 26 pontos. O Palmeiras caiu para sétimo, com 22 pontos.
Corinthians chega ao Z4 com derrota e acerta com Vagner ManciniO Corinthians foi derrotado por 2 a 1, pelo Ceará, jogando fora de casa. Com o resultado, o time até então comandado pelo interino Dyego Coelho, entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ficando na 17ª posição, com 15 pontos. Agora, o Timão aguarda a chegada de Vagner Mancini, já acertado com a equipe.
Brasileiro faz história ao se classificar para Mr. OlympiaPrincipal nome do fisiculturismo brasileiro na atualidade, Rafael Brandão fez história ao recolocar o Brasil na disputa da categoria Open do Mr. Olympia, após 32 anos de espera. Com apenas 26 anos, Brandão conseguiu a vaga ontem, domingo (11), em Alicante, na Espanha, competindo no Europa Pro, da IFBB. Confira mais clicando aqui!

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