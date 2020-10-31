Bottas supera Hamilton e é pole position no GP de Imola

Vallteri Bottas conquistou a pole position para o GP da Emilia Romagna, em Ímola, na Itália, neste sábado (31). É a quarta vez na temporada em que ele garante a largada na frente, sendo as outras três nas provas da Áustria, de Silverstone e do Eifel.
Com isso, Bottas terá vantagem para tentar vencer a disputa em solo italiano e diminuir a diferença na tabela para seu companheiro de Mercedes, o britânico Lewis Hamilton, que lidera a competição com 256 pontos, 77 pontos à frente do finlandês, o segundo colocado.
"Adorei essa pista, é bonita, sabia que tinha que melhorar na última volta e conseguimos o objetivo. Tive um pouco de dificuldade com a estabilidade do carro, mas tínhamos que tentar, arrisquei e atingimos. Será divertido amanhã, será interessante, é uma das maiores distâncias entre largada e primeira curva, é uma boa posição para largar, esperamos um bom desempenho. O jogo está aberto", afirmou Bottas após cravar a pole.
Vale destacar que com a liderança do treino classificatório, Bottas mudou o que normalmente acontece, já que o finlandês costuma ser melhor nos treinos livres mas é superado pelo seu companheiro de equipe na classificação. No único treino livre para o GP, Hamilton havia sido o mais rápido.
Com Bottas à frente, a Mercedes se mantém pole em todos os 13 circuitos desta temporada, sendo nove vezes com Hamilton e as outras quatro com o finlandês. A equipe ainda pode conquistar o mundial de construtores pela sétima vez seguida neste domingo (1º), o que seria um recorde.
Para isso, os construtores alemães precisam sair de Ímola com pelo menos 176 pontos de vantagem para a Red Bull. No momento, eles têm 209, ou seja, serão campeões caso a rival não consiga marcar 33 pontos a mais que Hamilton e Bottas.
O GP da Emilia-Romagna, que é o terceiro disputado na Itália neste ano, está servindo de teste para que as provas da Fórmula 1 tenham um dia a menos de atividades. Os pilotos só tiveram 1h30 de preparação na pista antes da definição do grid de largada.
O destaque do treino ficou por conta de dois jovens pilotos. Isso porque Max Verstappen, da Red Bull, conseguiu superar alguns problemas técnicos no carro e ficou na terceira colocação, atrás apenas da dupla da Mercedes. Com um capacete em homenagem a Ayrton Senna, que morreu após acidente em Imola em 1994, Pierre Gasly, da AlphaTauri, manteve o embalo forte do treino livre e garantiu a quarta colocação.
O grid de classificação do GP da Emilia-Romagna, em Ímola:
- 1 - Valtteri Bottas/FIN - Mercedes - 1min13s609
- 2 - Lewis Hamilton/ING - Mercedes - + 0.097
- 3 - Max Verstappen/HOL - Red Bull - +0.567
- 4 - Pierre Gasly/FRA - AlphaTauri - + 0.893
- 5 - Daniel Ricciardo/AUS - Renault - + 0.911
- 6 - Alexander Albon/TAI - Red Bull - + 0.963
- 7 - Charles Leclerc/MON - Ferrari - + 1.007
- 8 - Daniil Kvyat/RUS - AlphaTauri - +1.087
- 9 - Lando Norris/ING - McLaren - +1.205
- 10 - Carlos Sainz Jr/ESP - McLaren - + 1.302
- 11 - Sergio Pérez/MEX - Racing Point - 1min15s061
- 12 - Esteban Ocon/FRA - Renault - 1min15s201
- 13 - George Russell/ING - Mercedes - 1min15s323
- 14 - Sebastian Vettel/ALE - Ferrari - 1min15s385
- 15 - Lance Stroll/CAN - Racing Point - 1min15s494
- 16 - Romain Grosjean/FRA - Haas - 1min15s918
- 17 - Kevin Magnussen/DIN - Haas - 1min15s939
- 18 - Kimi Raikkonen/FIN - Alfa Romeo - 1min15s953
- 19 - Nicholas Latifi/CAN - Williams - 1min15s987
- 20 - Antonio Giovinazzi/ITA - Alfa Romeo - 1min16s208