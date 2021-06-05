Grêmio confirma mais um caso de Covid-19 no elenco principal

Goleiro do Grêmio Gabriel Chapecó testa positivo para covid-19 Crédito: Redes sociais

O Grêmio anunciou, neste sábado (5), a ocorrência de mais um caso de Covid-19 no elenco principal. Trata-se do goleiro Gabriel Chapecó, que está assintomático e já cumpre isolamento.

Nos últimos dias, uma série de profissionais do clube, entre jogadores, membros da comissão técnica e funcionários testaram positivo. Todos foram isolados prontamente.

Três deles, por outro lado, já iniciaram a retomada de atividades. Rafinha, Ferreira e Diego Souza estiveram no CT Presidente Luiz Carvalho na manhã deste sábado (05) e começaram atividades físicas após cumprirem isolamento de dez dias e testarem negativo para a doença.