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Mais de dez casos

Grêmio confirma mais um caso de Covid-19 no elenco principal

Nos últimos dias, uma série de profissionais do clube, entre jogadores, membros da comissão técnica e funcionários testaram positivo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jun 2021 às 16:47

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 16:47

Gabriel Chapecó testou positivo para covid-19 e segue em isolamento
Goleiro do Grêmio Gabriel Chapecó testa positivo para covid-19 Crédito: Redes sociais
 O Grêmio anunciou, neste sábado (5), a ocorrência de mais um caso de Covid-19 no elenco principal. Trata-se do goleiro Gabriel Chapecó, que está assintomático e já cumpre isolamento.
Nos últimos dias, uma série de profissionais do clube, entre jogadores, membros da comissão técnica e funcionários testaram positivo. Todos foram isolados prontamente.
Três deles, por outro lado, já iniciaram a retomada de atividades. Rafinha, Ferreira e Diego Souza estiveram no CT Presidente Luiz Carvalho na manhã deste sábado (05) e começaram atividades físicas após cumprirem isolamento de dez dias e testarem negativo para a doença.
Ao todo, o clube tricolor já teve mais de dez casos recentes de infecção pelo novo coronavírus.

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