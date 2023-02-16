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Falsa inscrição

Golpe do pix usa "peneiras" falsas em nome do Flamengo

Site falso convida jovens para uma "peneira estadual do Flamengo", que seria realizada no Ninho do Urubu, cobrando R$ 70 pela inscrição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 fev 2023 às 09:58

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 09:58

O Ninho do Urubu é o centro de treinamento do Flamengo
O Ninho do Urubu é o centro de treinamento do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo avisou em suas redes sociais que alguém está dando um golpe usando supostas peneiras para as categorias de base. E não é a primeira vez.
Neste caso, um site falso convida jovens "de 14 a 22" para uma "peneira estadual do Flamengo" -algo que não existe. O domínio é peneiradoflamengo.com.br.
Há um cadastro fictício e a cobrança de R$ 70 pela inscrição em uma suposta seleção para "fazer parte da categoria de base do Flamengo ou do time de aspirantes". O clube denunciou o caso nesta terça-feira (14), mas o site segue no ar.
O CNPJ que consta no código QR do pix tem sede na periferia da cidade de São Paulo, no Jardim Santa Adelia, e foi aberto há menos de um mês, em 20 de janeiro.
O Flamengo diz ter acionado seu departamento jurídico para tomar "todas as providências cabíveis para impedir a continuidade desta fraude". Procurado pela reportagem, o clube não quis dar mais detalhes sobre as ações que tomará neste momento, apenas que priorizou o aviso público de que se trata de um golpe.
A prática configura estelionato, como previsto no Código Penal. O artigo 171 prevê reclusão de um a cinco anos para quem "obter vantagem ilícita induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento".

FEDERAÇÃO E BOTAFOGO JÁ DENUNCIARAM

A federação denunciou o caso ao Ministério Público do Rio, pois o caso do Flamengo não é inédito. Em dezembro, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) recebeu uma mensagem sobre uma suposta peneira no Estádio Nilton Santos, nesta semana. A federação achou estranho e alertou o Botafogo, que negou estar organizando qualquer peneira. Era um golpe.
O golpista prometia "a maior peneira de grandes clubes do estado", com palestras de ex-jogadores da seleção, "encontro com ídolos" e presença de empresários e olheiros do Brasil e de fora. Tudo mentira, mas cobrando R$ 50 pela inscrição. A Ferj diz ter sido procurada por muitas pessoas prejudicadas.
O CNPJ usado neste golpe é o mesmo do que cita o Flamengo, ou seja, a mesma pessoa —ou grupo—está envolvida em ambos os casos. O site que anunciava a peneira falsa foi atualizado e, agora, diz que o evento será em março. A mudança de data é uma estratégia para manter o golpe ativo por mais tempo.
Procurado pela reportagem, o Ministério Público do Rio se manifestou por meio de nota oficial e afirmou que a FERJ não forneceu elementos suficientes para uma investigação.
"A 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital recebeu a representação da Ferj e a indeferiu, pois a própria Federação já havia adotado as medidas necessárias para a proteção do consumidor e por que a mesma não estava instruída de elementos suficientes".
Corinthians e Ponte Preta também já foram usados em golpes do mesmo tipo, recentemente. O CNPJ nestes casos era outro, mas a prática é sempre semelhante, exigindo algum valor adiantado por uma suposta inscrição.
O Ministério Público de São Paulo foi consultado e disse não haver nenhuma investigação em curso.

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