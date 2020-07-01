Globo confirma retomada da F-1 com Cleber Machado e sem Galvão

A Globo escalou o narrador Cléber Machado para a cobertura do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, que será disputado no domingo (5). A informação foi confirmada pela empresa à reportagem.
A transmissão será feita dos estúdios da emissora paulista, em São Paulo. Será a primeira corrida da principal categoria do automobilismo mundial após a pandemia do novo coronavírus.
Inicialmente, a Globo cogitou colocar Galvão Bueno para narrar a prova de casa. Porém, optou por Cléber Machado para fazer uma transmissão tecnicamente perfeita. Juntamente com o narrador, estarão os comentaristas Luciano Burti e Felipe Giaffone. A reportagem será de Mariana Becker, diretamente da Áustria.
Os treinos livres e o classificatório serão exibidos pelo SporTV. A narração das práticas será feita por Sérgio Maurício, direto dos estúdios do Esporte da Globo no Rio de Janeiro. Além de Luciano Burti e Mariana Becker, o comentarista Rafael Lopes também fará parte do time de transmissão.
A Fórmula 1 pode estar em sua última temporada no canal. O contrato de transmissão da categoria com a emissora termina neste ano, e as negociações para sua renovação estão emperradas deste o ano passado. A Liberty Media, dona da categoria, queria negociar os direitos por US$ 22 milhões. A Globo aceita pagar no máximo US$ 20 milhões.