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futebol

Zidane perde Carvajal para jogo de volta contra o Chelsea

Lateral direito sentiu lesão muscular e está fora da temporada. Por outro lado, técnico francês deve contar com os retornos de Mendy e Valverde...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 08:56

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 08:56
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
O técnico Zidane não poderá contar com Carvajal na lateral direita do Real Madrid para o segundo jogo da semifinal da Champions contra o Chelsea. O espanhol sofreu uma lesão muscular no primeiro confronto, passou por exames e ficará afastado por cerca de três semanas e não deve atuar mais nesta temporada.Na ausência do titular, o comandante francês já utilizou Lucas Vásquez, que também está lesionado. Com isso, o treinador tem Nacho e Odriozola como as principais opções para a posição. Mas apesar dos desfalques, Zidane também tem recebido reforços de última hora.
> Veja a tabela da Champions League
Mendy, titular da lateral esquerda, está se recuperando de um problema muscular, mas espera estar integrado ao time até a próxima quarta-feira. Além dele, Fede Valverde já estará livre da Covid-19 que o afastou dos gramados nos últimos dias. Sergio Ramos segue em tratamento, mas ainda é dúvida.

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