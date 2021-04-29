Zidane perde Carvajal para jogo de volta contra o Chelsea

O técnico Zidane não poderá contar com Carvajal na lateral direita do Real Madrid para o segundo jogo da semifinal da Champions contra o Chelsea. O espanhol sofreu uma lesão muscular no primeiro confronto, passou por exames e ficará afastado por cerca de três semanas e não deve atuar mais nesta temporada.Na ausência do titular, o comandante francês já utilizou Lucas Vásquez, que também está lesionado. Com isso, o treinador tem Nacho e Odriozola como as principais opções para a posição. Mas apesar dos desfalques, Zidane também tem recebido reforços de última hora.