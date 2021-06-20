Zico vê Pedro 'punido' com imbróglio entre Flamengo e CBF e questiona não pagamento; L! recapitula o caso

Crédito: Ricardo Nogueira / CBF

O imbróglio envolvendo Flamengo, Pedro e CBF, por conta da convocação do atacante para as Olimpíadas de Tóquio, levou Zico a dar uma opinião contundente a respeito do caso. Em seu canal no YouTube, o Galinho de Quintino lamentou as rusgas entre o clube e a entidade e acredita que o jogador é "sempre o punido".- No final é sempre o jogador que é punido com essas coisas porque isso mostra o grande relacionamento entre o clube e a entidade. Isso é uma coisa que tem que respeitar. A CBF hoje não restitui nada aos clubes por ter os jogadores lá - disse.

Zico também citou um exemplo de quando estava na Udinese, destino em 1983/84 depois de deixar o Flamengo. O maior ídolo rubro-negro falou que a CBF deixara de convocá-lo para evitar pagar salário e bonificações, o que não ocorre atualmente, inclusive descumprindo a Lei Pelé (que estabelece indenização no período da convocação), e desagrada o clube quanto a Pedro.

- Eu lembro que eu deixei de ser convocado quando vim pra Itália porque a CBF tinha que pagar aos clubes para ter os jogadores que estavam no exterior. Você tem que pagar luvas, salário, 13°, de tudo, hoje não paga nada, ainda muito deles voltam machucados e de quem é o prejuízo? Dos clubes que sustenta eles o ano inteiro. Aí eu acho que deveria haver um bom entendimento, o que não há - completou Zico.

ENTENDA A POLÊMICA

Depois de Pedro ser convocado por André Jardine e a CBF oficializar o pedido ao clube pelo "OK" para a presença do atleta na Olimpíada, o departamento jurídico do Fla entrará com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que o jogador tenha condições de atuar pelo time de Rogério Ceni.

Apesar dos Jogos Olímpicos não serem Data Fifa, o fato de Pedro (ou outro atleta) estar convocado faz que com que o mesmo não tenha condições de jogo. Isso explica o movimento jurídico do Flamengo junto ao STJD, com o objetivo de ter o centroavante com a situação regularizada no sistema da CBF.

Pedro foi convocado por Jardine na manhã da última quinta (veja a lista completa aqui). Na véspera, contudo, o Flamengo já havia comunicado à CBF e aos atletas que não os liberaria para a competição em Tóquio. Após a convocação, a diretoria do clube manteve o posicionamento e, agora, aguarda um desfecho breve e favorável, seja no tribunal ou não.

Pedro, por sua vez, usou as redes sociais para comemorar convocação às Olimpíadas mesmo com a negativa do Flamengo. "Motivo de orgulho", disse. Por ora, Pedro tem sido desfalque no Fla por ter contraído recentemente a Covid-19. Este domingo (20), aliás, marca o aniversário de 24 anos do centroavante. Já ontem, após a derrota para o Red Bull Bragantino, Ceni evitou acentuar a polêmica entre o Rubro-Negro e a CBF acerca do camisa 21:

- Esse caso já foi debatido e colocada a posição do Flamengo através do seu vice-presidente. E é uma decisão administrativa que está na mão da presidência, não tem participação minha. É uma decisão muito mais administrativa do que qualquer outra coisa - falou Ceni.

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